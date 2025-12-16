Haberler

Ela Rümeysa Cebeci estetikli mi, estetiksiz hali nasıl?

Ela Rümeysa Cebeci estetikli mi, estetiksiz hali nasıl?
Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Kamuoyunun merak ettiği konuların başında ise Cebeci'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı ve geçmişteki görünümünün nasıl olduğu geliyor.

Hakkındaki iddiaların ardından dikkatler bu kez estetiksiz olduğu dönemlere çevrilen Ela Rümeysa Cebeci'ye yöneldi. Yıllar öncesine ait fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandı. Eski halini gören birçok kişi, ünlü spikeri tanımakta zorlandı. Cebeci'nin estetikli olup olmadığı sorusu da magazin gündeminde geniş yer buldu.

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü spikerin zaman içindeki fiziksel değişimi ve estetik iddiaları uzun süredir kamuoyunda konuşulurken, bu kez geçmişteki doğal görünümüyle gündeme geldi. Cebeci'ye ait yıllar öncesinden bir kare sosyal medyada dolaşıma girdi.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede dikkat çekerken, kullanıcılar görünümündeki farklılığı yorumladı. Birçok kişi yaşanan değişimi şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

İşte estetiksiz hali:

Ela Rümeysa Cebeci estetikli mi, estetiksiz hali nasıl?Ela Rümeysa Cebeci

