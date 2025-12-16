Ela Rümeysa Cebeci estetikli mi, estetiksiz hali nasıl?

Hakkındaki iddiaların ardından dikkatler bu kez estetiksiz olduğu dönemlere çevrilen Ela Rümeysa Cebeci'ye yöneldi. Yıllar öncesine ait fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandı. Eski halini gören birçok kişi, ünlü spikeri tanımakta zorlandı. Cebeci'nin estetikli olup olmadığı sorusu da magazin gündeminde geniş yer buldu.

YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü spikerin zaman içindeki fiziksel değişimi ve estetik iddiaları uzun süredir kamuoyunda konuşulurken, bu kez geçmişteki doğal görünümüyle gündeme geldi. Cebeci'ye ait yıllar öncesinden bir kare sosyal medyada dolaşıma girdi.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede dikkat çekerken, kullanıcılar görünümündeki farklılığı yorumladı. Birçok kişi yaşanan değişimi şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

İşte estetiksiz hali:

Ela Rümeysa Cebeci