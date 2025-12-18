Ela Rümeysa Cebeci eski hali! Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali nasıl?

Son dönemde magazin gündeminde sıkça yer alan spiker Ela Rümeysa Cebeci, bu kez ekran performansı ya da sunuculuğuyla değil, yıllar öncesine ait görüntüleriyle konuşuluyor. Uyuşturucu testi pozitif çıktığına dair iddialarla gündeme gelen Cebeci, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada yoğun bir ilgi odağı haline geldi. Peki, Ela Rümeysa Cebeci eski hali nasıl? Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali nasıl? Detaylar haberimizde!

ELA RÜMEYSA CEBECİ ESKİ HALİ!

Show TV ekranlarında yayınlanan "Ela Rümeysa ile Bu Sabah" programının sunucusu olan Cebeci'nin, estetik müdahaleler öncesine ait olduğu belirtilen bir fotoğrafının paylaşılması, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan kare, kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Paylaşılan fotoğrafı gören birçok kişi, Cebeci'yi ilk bakışta tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Magazin kulislerinde yer alan yorumlara göre, spikerin yüz hatlarındaki değişim ve yıllar içindeki görünüm farkı, estetik müdahaleler iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, Ela Rümeysa Cebeci eski hali aramaları internet üzerinde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, kamuoyunun konuya olan ilgisini açıkça ortaya koydu.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN ESTETİKSİZ HALİ NASIL?

Sosyal medyada paylaşılan ve yıllar öncesine ait olduğu ifade edilen fotoğraf, Cebeci'nin bugünkü görünümüyle kıyaslandığında belirgin farklılıklar içeriyor. Kullanıcılar, yüz hatlarının daha doğal olduğu, mimiklerin daha belirgin göründüğü bu kare üzerinden çok sayıda yorum yaptı.

Özellikle magazin takipçileri, Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali nasıl? sorusunu gündeme taşıyarak, paylaşılan görüntünün gerçekliği ve zamanlaması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fotoğrafın, spikerin televizyon kariyerinin ilk yıllarına ait olduğu öne sürülürken, bu kare Cebeci'nin geçirdiği değişimi gözler önüne seren bir örnek olarak yorumlandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından gelen bu görsel paylaşım, Cebeci'nin adının magazin basınında daha sık anılmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, hem yaşanan gelişmeler hem de görünümündeki değişim nedeniyle şaşkınlıklarını dile getirirken, konu kısa sürede trend başlıklar arasına girdi.