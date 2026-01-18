Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde çekilmiş fotoğraflar! Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan fotoğraf ve videolar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında kamuoyuna yansıyan yeni iddialar, soruşturmanın boyutlarının yalnızca suç örgütleriyle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rabia Karaca'nın cep telefonunda tespit edildiği öne sürülen çok sayıda fotoğraf ve video, hem siyasi hem de bürokratik çevrelerle ilgili ciddi iddiaları beraberinde getirdi. Savcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, dijital materyaller siber suç uzmanları tarafından incelemeye alındı ve 48 binden fazla fotoğraf ile video kaydı tespit edildi.

48 BİNİ AŞAN DİJİTAL VERİ: SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE NE VAR?

İddialara göre Rabia Karaca'ya ait cep telefonunda bulunan kayıtların büyük bir kısmı, İBB'nin firari sanığı olarak anılan Murat Gülibrahimoğlu ile gerçekleştirildiği öne sürülen yurt dışı seyahatlerine ait. Bu seyahatlerde çekildiği iddia edilen görüntülerin, özel jetlerde ve geceliği on binlerce dolar olduğu belirtilen lüks otellerde kayda alındığı ileri sürülüyor.

EKREM İMAMOĞLU'NA AİT OLDUĞU İDDA EDİLEN ÖZEL JETTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR!

Soruşturma kapsamında basına yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri, bazı görüntülerin Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı öne sürülen bir özel jette çekildiği yönünde oldu. Bu noktada kritik bir ayrım bulunuyor: Söz konusu jetin Ekrem İmamoğlu'na ait olduğuna dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. İddialar yalnızca jeti kullandığı yönünde.

KUMAR MASASI İDDİASI: "BEŞ DAKİKADA 200 BİN DOLAR"

Rabia Karaca'nın savcılıktaki ifadesinde yer aldığı öne sürülen bir diğer çarpıcı detay ise yurt dışı seyahatlerinde yaşandığı iddia edilen kumar harcamaları oldu. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğu dönemde sık sık yurt dışına çıktıklarını, bu seyahatlerden birinde Gülibrahimoğlu'nun beş dakika içinde 200 bin doları kumar masasında kaybettiğini ileri sürdü.

Karaca'nın iddiasına göre bu paranın, İBB'den elde edildiği öne sürülen kazançlardan oluştuğu savunuldu. Bu beyanlar, henüz yargı makamları tarafından doğrulanmış değil ve soruşturma kapsamında değerlendirilmekte.

RABİA KARACA'NIN TELEFONUNDAN ÇIKAN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR!

Soruşturmanın merkezindeki dijital materyaller, yalnızca mali iddialarla sınırlı kalmadı. Rabia Karaca'nın telefonundan çıktığı belirtilen fotoğraf ve videoların, belediye yönetimi ve yakın çevreler arasındaki ilişkiler ağına dair yeni iddialar içerdiği öne sürüldü.

Bu kayıtların önemli bir kısmının, yurt dışı seyahatlerinde ve lüks ortamlarda çekildiği iddia edilirken, savcılık tarafından hangi görüntülerin dosyaya delil olarak gireceğine ilişkin değerlendirmenin sürdüğü bildirildi.

DERYA ÇAYIRGAN İDDİASI VE SORUŞTURMANIN GENİŞLEYEN ÇERÇEVESİ

Rabia Karaca'nın ifadelerinde yer aldığı öne sürülen bir diğer iddia ise voleybolcu Derya Çayırgan hakkında oldu. Karaca, Çayırgan'ın, İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Bu iddia, soruşturmanın yalnızca yolsuzluk ve uyuşturucu boyutuyla sınırlı kalmayabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Söz konusu iddialar şu aşamada kesinleşmiş bir yargı veya resmi doğrulama içermemekte, tamamen soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen beyanlar çerçevesinde ele alınmaktadır.