EKPSS TERCİH KILAVUZU 2026: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS 2026 ne zaman?

Engelli vatandaşları yakından ilgilendiren EKPSS tercihleri başladı. 2026 yılı için açıklanan EKPSS tercih kılavuzu, adayların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirilmeleri sürecini düzenliyor. ÖSYM tarafından yürütülen bu süreç, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına ve kura usulüne göre gerçekleştiriliyor. Peki, EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS 2026 ne zaman? Detaylar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 yılı EKPSS tercihleri, engelli adaylar için kritik bir takvim sunuyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, tercihler 8 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da başlamış olup, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adayların bu tarih aralığında tercihlerini yapmaları gerekiyor; aksi takdirde yerleştirme işlemlerinde herhangi bir hak kaybı yaşanabilir. Tarihlerin kesin olması, adayların planlı ve bilinçli bir şekilde tercih yapmalarını sağlıyor.

Not: Tercihlerin son gününde yoğunluk yaşanabileceğinden, adayların işlemlerini erken tamamlamaları öneriliyor.

2026 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2026 EKPSS tercih kılavuzu, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve engellilerin devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır. Kılavuzda, adayların tercih edebilecekleri kadrolar, başvuru koşulları ve yerleştirme süreci detaylı olarak açıklanıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz, adayların hem sınav sonuçlarına hem de kura sistemiyle yerleştirme süreçlerine hakim olmalarını sağlıyor. Adaylar, kılavuzda yer alan bilgiler ışığında tercihlerini daha bilinçli yapabiliyor ve olası hatalardan kaçınabiliyor.

Kılavuza ulaşmak için:

2026/EKPSS Tercih Kılavuzu için tıklayın





EKPSS TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Adaylar, EKPSS tercihlerini ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden bireysel olarak yapabilirler. İşlem adımları şu şekildedir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapın.

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kadroları inceleyin.

Uygun kadroları seçerek tercihlerinizi tamamlayın ve kaydedin.

Önemli: Tercih işlemleri yalnızca adayın kendisi tarafından yapılabilir. Yanlış veya eksik bilgi ile yapılan tercihler geçersiz sayılır.

EKPSS 2026 NE ZAMAN?

Özetle, EKPSS 2026 tercih süreci 8 Ocak – 19 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreç, engelli adayların kamu kurumlarındaki kadrolara yerleştirilmesi açısından kritik öneme sahip. Tercihlerin başlamasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden bireysel olarak işlem yapabilir ve kılavuzdaki kurallara göre kadrolarını seçebilir.

2026 yılı EKPSS tercih süreci, engelli vatandaşların kamu sektöründe istihdam edilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Bu nedenle adayların süreci dikkatle takip etmeleri ve tercihlerini planlı bir şekilde yapmaları gerekiyor.