Ekol TV kimin, sahibi kim? Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak Emrah Doğru kimdir?

Güncelleme:
Türkiye medya gündeminde son dönemde dikkat çeken gelişmelerden biri Ekol TV'nin yayın hayatını sonlandırma kararı oldu. Peki, Ekol TV kimin, sahibi kim? Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak Emrah Doğru kimdir? Detaylar haberimizde...

Türkiye medya sektöründe dikkat çeken kanallardan biri olan Ekol TV, yayın hayatını sonlandırma kararıyla gündeme geldi. Kanalın kapanma süreci, sahiplik yapısı ve yönetim kademesinde yer alan isimler kamuoyunda yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle "Ekol TV kimin?", "Ekol TV sahibi kim?" ve kanalın yönetim yapısı, son gelişmelerle birlikte daha fazla merak edilir hale geldi.

EKOL TV KİMİN, EKOL TV SAHİBİ KİM?

Ekol TV, yayın hayatına başlamadan önce Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov tarafından satın alındı. Mansimov, uluslararası iş dünyasında tanınan bir isim olmasının yanı sıra, Türkiye'de farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla da biliniyordu.

Ancak Ekol TV'nin yayın süreci devam ederken Mübariz Mansimov, medya sektöründen çekilme kararı aldı. Bu kararın ardından kanalın sermaye yapısında değişiklikler yaşandı. Söz konusu değişimler, ilerleyen dönemde Ekol TV'nin ekonomik sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Kanalın sahiplik yapısına ilişkin bilgiler, Ekol TV'nin kendi kurumsal kaynakları ve kamuoyuna yansıyan resmi açıklamalar çerçevesinde şekillendi.

EKOL TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK EMRAH DOĞRU

Ekol TV'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan isim Emrah Doğru oldu. Medya sektöründe uzun yıllara dayanan bir kariyere sahip olan Doğru, daha önce TRT, Habertürk ve Show TV gibi Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi.

EKOL TV'DEN RESMİ KAPANIŞ AÇIKLAMASI

Ekol TV'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kanalın yayın hayatına veda etme gerekçeleri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."

