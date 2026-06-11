Ekmel Cönger kimdir, Ekmel Cönger hangi partili, Keskin Belediye Başkanı Cönger neden görevden uzaklaştırıldı?

Kırıkkale'den gelen sondakika'>son dakika gelişmesiyle birlikte internette Ekmel Cönger kimdir, Ekmel Cönger hangi partili ve Keskin Belediye Başkanı Cönger neden görevden uzaklaştırıldı soruları hızla aranmaya başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KESKİN BELEDİYE BAŞKANI EKMEL CÖNGER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Siyaset gündemi, Kırıkkale’den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger’in görevden uzaklaştırıldığını resmen duyurdu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından internet kullanıcıları, Ekmel Cönger kimdir, Ekmel Cönger hangi partili ve Keskin Belediye Başkanı Cönger neden görevden uzaklaştırıldı sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlık, adli sürecin ardından yasal mevzuata dayanarak geçici tedbir kararının uygulamaya konulduğunu belirtti.

EKMEL CÖNGER NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI? İŞTE MAHKEME KARARI

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger hakkında yürütülen hukuki sürecin detayları netleşti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cönger hakkında "rüşvet alma" suçu gerekçesiyle soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 8 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Ekmel Cönger’e Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca ceza kararıyla birlikte Cönger hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

BAKANLIK SÜRECİ RESMİLEŞTİRDİ: BELEDİYE KANUNU’NUN 47. MADDESİ UYGULANDI

Hapis cezası ve adli kontrol kararının ardından İçişleri Bakanlığı jet hızıyla harekete geçti. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, AK Parti'li Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger’in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

"GÖREVİNE DEVAM EDİYOR" İDDİALARI SİYASETİ HAREKETLENDİRDİ

Görevden uzaklaştırma kararı öncesinde, Now TV'nin ortaya çıkardığı bir detay muhalefetin tepkisini çekmişti. Rüşvet suçundan hapis cezası alan AK Parti'li belediye başkanının, karara rağmen bir süre görevine kesintisiz devam ettiği iddia edilmişti.

Bunun yanı sıra, Cönger’in ağır ceza mahkemesinde yargılandığı rüşvet soruşturması ve dava süreci boyunca tek bir gün bile gözaltına alınmadığının öğrenilmesi, kamuoyunda "çifte standart" tartışmalarını beraberinde getirdi.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ: "İKİLİ BİR HUKUK SİSTEMİ VAR"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadından çok sert bir açıklama geldi. Konuyu yakından takip eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Artık Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi var. Söz konusu CHP'li bir belediye başkanı olunca süreç çok farklı işliyor; ancak suçlanan kişi iktidar partisinden olunca adeta özel bir hukuk işletiliyor."

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma kararı sonrasında Keskin Belediyesi'nde başkanlık vekaletinin kime verileceği ve ilçedeki yeni siyasi yol haritasının nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.