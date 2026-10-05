EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Ekim ayı enflasyon kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu?

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Ekim 2026 kira artış oranı, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde bulunuyordu. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanabilecek artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2026 enflasyon verileriyle birlikte netleşti. Kira artışında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Peki, Ekim ayı enflasyon kira artışı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK TÜFE Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu? Detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK, Eylül 2026 enflasyon verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. Açıklanan verilerle birlikte Ekim ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek kira artış oranı da belli oldu.

Eylül 2026'da TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 31,49 olarak gerçekleşti. Böylece Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri için kira artış oranı yüzde 31,49 olarak netleşti.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında yenilenen kira döneminde uygulanacak artış, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında belirleniyor. Buna göre tarafların yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılındaki TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemiyor.

Kira artışında kullanılan ölçüt, yıllık TÜFE oranından farklı. Hesaplamada TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı dikkate alınıyor.

Ekim 2026 için açıklanan yüzde 31,49 oranı üzerinden mevcut kira bedelinin artış tutarı hesaplanabiliyor.

Örneğin 20.000 TL kira bedeli için yüzde 31,49 oranındaki artış şöyle hesaplanıyor:

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

Kira zam oranı: %31,49

Kira zam bedeli: 6.298 TL

Yeni kira bedeli: 26.298 TL

30.000 TL kira bedeli için aynı oran uygulandığında ise:

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira zam oranı: %31,49

Kira zam bedeli: 9.447 TL

Yeni kira bedeli: 39.447 TL

Bu hesaplamalarda kullanılan yüzde 31,49 oranı, Ekim 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için açıklanan kira artış oranını ifade ediyor.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Eylül 2026 kira artış oranı yüzde 31,79 olarak uygulanmıştı. Ağustos ayı TÜFE verilerinin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan bu oran, Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılar açısından kira artışında esas alınmıştı.

Bir önceki ay olan Ağustos 2026'da ise kira artış oranı yüzde 31,90 seviyesindeydi.

Ekim 2026 için açıklanan yüzde 31,49 oranıyla birlikte kira artış oranı bir önceki aya göre yüzde 31,79'dan yüzde 31,49'a geriledi.