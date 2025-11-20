Ege Tanman kimdir? Ege Tanman kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ege Tanman, küçük yaşta Kınalı Kar dizisinde 'Efe' rolüyle başladığı oyunculuk kariyerinde, Babam ve Oğlum filmindeki 'Deniz' karakteriyle dikkat çekti. Bez Bebek ve Leyla ile Mecnun gibi sevilen yapımlarda yer alan Tanman, hem televizyon hem sinema dünyasında tanınan genç yeteneklerden biridir. Peki, Ege Tanman kimdir? Ege Tanman kaç yaşında, nereli? Ege Tanman hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde!

EGE TANMAN KİMDİR?

Ege Tanman, Türk televizyon ve sinema dünyasının genç yeteneklerinden biri olarak tanınıyor. Küçük yaşlardan itibaren ekran karşısında yer alan Tanman, özellikle doğal oyunculuk yeteneği ve karakterlerine kattığı derinlik ile dikkat çekiyor. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında yayınlanan Kınalı Kar dizisinde 'Efe' karakteriyle yaşayan Tanman, ardından çeşitli dizi ve filmlerdeki performanslarıyla kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etti.

Genç yaşta aldığı roller, Tanman'ı sadece çocuk oyuncu olarak değil, çok yönlü bir yetenek olarak tanınmasını sağladı. Özellikle 2005 yılında vizyona giren ve Türk sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Babam ve Oğlum filminde canlandırdığı 'Deniz' karakteri ile geniş kitleler tarafından fark edildi.

Tanman, sadece oyunculuk ile sınırlı kalmayıp müzik ve DJ'lik gibi farklı alanlarda da yeteneklerini sergileyerek çok yönlü bir sanatçı olarak öne çıkıyor.

EGE TANMAN KAÇ YAŞINDA?

Ege Tanman'ın doğum tarihi ve yaşı ile ilgili bilgiler, oyuncunun kariyeri boyunca merak edilen konular arasında yer alıyor. Tanman, genç yaşına rağmen uzun bir kariyer geçmişine sahip. Küçük yaşlarda televizyon ekranına adım atan Tanman, zaman içerisinde hem çocuk hem de genç oyuncu olarak pek çok projede yer aldı.

Doğum yılı ve net yaşı hakkında kesin bilgiler bazı kaynaklarda sınırlı olsa da, ekran karşısına ilk çıktığı yıllardan itibaren yaşının performanslarını etkilemediği ve her rolü profesyonellikle üstlendiği biliniyor. Bu da onu hem genç hem de deneyimli bir oyuncu olarak öne çıkarıyor.

EGE TANMAN NERELİ?

Ege Tanman'ın memleketi hakkında detaylar sınırlı olmakla birlikte, oyuncunun Türk televizyon ve sinema sektöründe yetiştiği ve kariyerini Türkiye merkezli projelerde geliştirdiği biliniyor. Küçük yaşlardan itibaren Türk dizilerinde rol alması, Tanman'ın kökeni ve kültürel bağlarının Türkiye ile güçlü bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor.

Tanman'ın kariyerindeki başarıları, yaşadığı çevre ve memleketine olan bağlılığı ile birleşerek hem yerel hem de ulusal ölçekte tanınmasını sağladı.

EGE TANMAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Ege Tanman, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde önemli roller üstlendi. İşte Tanman'ın yer aldığı bazı yapımlar:

2002 – Kınalı Kar: Efe

2004 – Yusufçuk: Yusuf

2005 – Babam ve Oğlum: Deniz

2005 – Kezban Yenge: Cemal

2005 – Kandil

2006 – Acemi Cadı: Can

2006 – Sev Kardeşim: Çetin Uzunoğlu

2007 – Bez Bebek: Emre

2007 – Çocuk

2009 – Beş Şehir: Osman

2011-2013 – Leyla ile Mecnun: Kaan

2012 – Şubat: Kenan

2012 – İbreti Ailem: Futbolcu Hakan

2013 – Bende Özledim: Ege

Tanman, Bez Bebek dizisinde 'Emre' karakterini canlandırarak çocuk izleyicilerin sevgisini kazandı. Ardından Leyla ile Mecnun dizisindeki rolü ile genç yetişkin izleyici kitlesine de ulaştı. Bir süre ekranlardan uzak kalsa da, Exxen platformunda yayınlanan projelerle tekrar izleyici karşısına çıkıyor.

Boş zamanlarında DJ'lik yapan Tanman, sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor ve çok yönlü bir sanatçı olarak kariyerine devam ediyor.