Haberler

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! Ege'de büyük deprem riski var mı?

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! Ege'de büyük deprem riski var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini kısa süreli bir paniğe sürükledi. AFAD verilerine göre, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 07.34'te kaydedilen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi ve depremin derinliği 26,66 kilometre ölçüldü. Peki, Ege'de büyük deprem riski var mı? Ege Denizi deprem son dakika gelişmeleri haberimizde.

Ege Denizi'nde bu sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Şubat 2026 günü saat 07.34'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 26,66 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Ege'de büyük deprem riski var mı? Detaylar...

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA!

Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle yüzeyde hasara yol açmadığını belirtirken, bölgesel sismik hareketliliğin devam ettiğine dikkat çekti. İzmir, Aydın ve Muğla gibi kıyı illerinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hafif şekilde hissetti.

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! Ege'de büyük deprem riski var mı?

EGE'DE BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR MI?

Ege Denizi'nin yoğun deprem aktivitesi, bölgenin jeolojik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Anadolu levhası ile Ege mikro levhası arasındaki hareketlilik, bölgeyi sık sık sarsıntılarla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Kuzey ve Güney Ege çöküntü alanları, tarih boyunca orta ve büyük ölçekli depremlere sahne oldu.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ: SAAT KAÇTA OLDU, NE KADAR SÜRDÜ?

Deprem, 10 Şubat 2026 sabahı saat 07.34'te Ege Denizi açıklarında kaydedildi. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların kısa sürede etkisini gösterdiğini ancak geniş bir alanda hissedilebildiğini ifade ediyor. Özellikle kıyıya yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar depremi hafifçe hissediyor.

AFAD'ın resmi verilerine göre, depremin etkisi İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

Dehşet evi! Genç kadın çıplak ve bir deri bir kemik halde bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi