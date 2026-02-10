EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA! Ege'de büyük deprem riski var mı?

Ege Denizi'nde bu sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 10 Şubat 2026 günü saat 07.34'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 26,66 kilometre olarak ölçüldü. Peki, Ege'de büyük deprem riski var mı? Detaylar...

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA!

Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerin genellikle yüzeyde hasara yol açmadığını belirtirken, bölgesel sismik hareketliliğin devam ettiğine dikkat çekti. İzmir, Aydın ve Muğla gibi kıyı illerinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hafif şekilde hissetti.

EGE'DE BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR MI?

Ege Denizi'nin yoğun deprem aktivitesi, bölgenin jeolojik yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Anadolu levhası ile Ege mikro levhası arasındaki hareketlilik, bölgeyi sık sık sarsıntılarla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Kuzey ve Güney Ege çöküntü alanları, tarih boyunca orta ve büyük ölçekli depremlere sahne oldu.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ: SAAT KAÇTA OLDU, NE KADAR SÜRDÜ?

Deprem, 10 Şubat 2026 sabahı saat 07.34'te Ege Denizi açıklarında kaydedildi. Uzmanlar, bu tür sarsıntıların kısa sürede etkisini gösterdiğini ancak geniş bir alanda hissedilebildiğini ifade ediyor. Özellikle kıyıya yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar depremi hafifçe hissediyor.

AFAD'ın resmi verilerine göre, depremin etkisi İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.