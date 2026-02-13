Efecan Dianzenza kimdir? Efecan Dianzenza kaç yaşında, nereli?

Magazin ve sosyal medyada sık sık gündeme gelen Efecan Dianzenza, hayatındaki farklı yönleri ve sıra dışı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu çok yönlü ismin arkasında hangi başarılar, hangi deneyimler ve hangi sırlar var? Efecan Dianzenza kimdir, kaç yaşında, nereli soruları, merak uyandıran detaylarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EFECAN DİANZENZA KİMDİR?

Efecan Dianzenza, spor, müzik ve moda alanlarında farklı yönleriyle tanınan çok yönlü bir isimdir. 14 Temmuz 1990'da İngiltere'de doğmuş, Türk ve İngiliz kökenli bir aileye mensuptur. Henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte İzmir, Karşıyaka'ya taşınmış ve burada büyüyerek genç yaşta futbola yönelmiştir. Hem spor sahasında hem sahne arkasında aktif olarak yer alan Dianzenza, yaşamında birçok farklı alanda kendini göstermiştir.

EFECAN DİANZENZA KAÇ YAŞINDA?

14 Temmuz 1990 doğumlu olan Efecan Dianzenza, 2025 yılı Temmuz ayında 35 yaşına girecek. 2025 Mart itibarıyla ise 34 yaşındadır.

EFECAN DİANZENZA NERELİ?

Efecan Dianzenza, doğum yeri İngiltere olmasına rağmen kökleri hem Türk hem İngiliz kültürüne dayanır. Türkiye'ye taşınmasının ardından İzmir, Karşıyaka'da büyüyen Efecan, hem çocukluk hem gençlik yıllarını burada geçirmiştir ve İzmirli olarak da tanımlanabilir.

EFECAN DİANZENZA KARİYERİ

Efecan Dianzenza'nın kariyeri spor, müzik ve modellik gibi birbirinden farklı alanlarda şekillenmiştir. Futbola erken yaşta başlayan Dianzenza, 9 yaşında Karşıyaka Spor Kulübü altyapısında oynadı. Genç yaşta dikkat çeken performansıyla 14 yaşında Antalyaspor'a transfer oldu.

Futbol kariyerine devam ederken müziğe ilgisi de arttı; Antalya'da evine küçük bir stüdyo kurarak underground müzik üretmeye başladı. İstanbul'a taşındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile futbola devam etti, aynı zamanda gece kulüplerinde DJ'lik yaparak müzik kariyerini sürdürdü. Lise sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük Bölümünü kazandı ve futboldan uzaklaşarak kariyerine yeni bir yön verdi.

Modellik dünyasına adım atan Efecan, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. "Model of Models" organizasyonunda Türkiye birinciliğini kazandı ve Endonezya'da düzenlenen Mister International yarışmasında dünya altıncısı olarak önemli bir başarı elde etti.