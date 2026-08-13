Edremit yangın söndü mü, SON DAKİKA Balıkesir Edremit son durum ne?

Edremit’te yangın paniği yaşanırken, gözler ekiplerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Kazdağları eteklerinde etkili olan alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine yoğun müdahale gerçekleştirilirken, Balıkesir Edremit yangını söndü mü, yangın kontrol altına alındı mı ve son durum ne? soruları araştırılıyor. Güncel bilgilere göre yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

EDREMİT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Edremit yangın son dakika gelişmelerinde, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının yerleşim yerine yakın noktada başlaması nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı. Ekipler alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için karadan müdahale ederken, hava araçları da ormanlık alandaki yangına müdahale etti.

EDREMİT YANGININDA SON DURUM NE?

Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirtti. Evlice, yerleşim yerine yakın bölümde ciddi bir tehlikenin kalmadığını, ancak ormanın arka taraflarında yangının devam ettiğini ifade etti.

Evlice, yangına uçak ve helikopterlerle de müdahale edildiğini belirterek kısa sürede kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 7-8 vatandaşın tahliye edildiği, ancak mahalle genelinde bir tahliyeye gerek görülmediği açıklandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yerleşim yerine yakın bölümde tehlikenin kalmadığını belirterek ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

YANGINA 247 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Edremit’teki yangına geniş kapsamlı müdahale gerçekleştirildi. Çalışmalara 9 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 9 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı ve 247 personel katıldı.

Ekiplerin hem yerleşim alanlarının güvenliğini sağlamak hem de yangının ormanlık alanda daha fazla ilerlemesini önlemek amacıyla yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi.

OGM: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir Edremit’te çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu. Ekiplerin bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Bölgede ekiplerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşların da yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

JANDARMA VATANDAŞLARI GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARDI

Kadıköy Mahallesi’nde alevlerin hızla ilerlemesi sırasında bazı vatandaşlar yangının arasında kaldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde bölgeden çıkarılması için yoğun çaba gösterdi.

Jandarma ekiplerinin vatandaşları güvenli bölgeye ulaştırdığı anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, “Edremit yangın söndü mü?” ve “Balıkesir Edremit yangınında son durum ne?” soruları da yanıt bulmuş oldu.