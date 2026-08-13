Edremit yangın SON DAKİKA! Balıkesir Edremit'te yangın mı çıktı? Edremit yangın son durum nedir?

Edremit yangın son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Alevlere çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahale edilirken, kuvvetli poyraz ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı merak edilirken, Balıkesir Edremit yangınında son durum araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDREMİT YANGIN SON DAKİKA! YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayan yangın, kuvvetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Kadıköy Mahallesi yakınlarında çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması ise bölgedeki endişeyi artırdı. Peki, Edremit yangınında son durum nedir, yangın kontrol altına alındı mı? İşte bölgeden son gelişmeler...

EDREMİT'TE YANGIN NASIL ÇIKTI?

Edremit'in Kadıköy Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman dışı alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yayılmasının ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar hızlandırıldı.

KUVVETLİ POYRAZ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangının etkili olduğu bölgede saatte 70 kilometrenin üzerinde esen poyraz, alevlerin hızla ilerleme riskini artırıyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçleşirken, ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

EDREMİT YANGIN SON DURUM NEDİR?

Edremit'teki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Alevlerin ormanlık alana ulaşmasının ardından ekipler, yangının daha geniş bir bölgeye yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Yangının evlere yaklaşması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların da tedirgin olduğu belirtiliyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Kadıköy Mahallesi yakınlarında başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, yetkililerin açıklamaları ve ekiplerin sahadaki çalışmaları yakından takip ediliyor.