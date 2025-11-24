Haberler

Ederson ceza alacak mı, Ederson ne yaptı (Ç. Rizespor Fenerbahçe)? Ederson Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı?

Ederson ceza alacak mı, Ederson ne yaptı (Ç. Rizespor Fenerbahçe)? Ederson Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı?
Güncelleme:
Çaykur Rizespor – Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıkan beklenmedik bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından Ederson'a bir ceza gelip gelmeyeceği ve söz konusu pozisyonda neler yaşandığı merak konusu oldu. Ayrıca futbolseverler, Ederson'un Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide sahada olup olmayacağını da sorguluyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, Ederson'a disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı ve Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçında tam olarak ne yaşandığı tartışılmaya başlandı. Bununla birlikte, Ederson'un Fenerbahçe– Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği de en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi.

EDERSON CEZA ALACAK MI?

Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde Brezilyalı kaleci Ederson için adım attığı öne sürüldü.

Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'ye verilen cezanın emsal kabul edilmesini isteyerek, Rizespor maçında Ederson'un tribünlere yönelik gerçekleştirdiği hareketle ilgili gün içinde TFF'ye resmi başvuruda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
