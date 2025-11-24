Ederson ceza alacak mı, Ederson ne yaptı (Ç. Rizespor Fenerbahçe)? Ederson Fenerbahçe Galatasaray derbide oynayacak mı?

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, Ederson'a disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı ve Çaykur Rizespor – Fenerbahçe maçında tam olarak ne yaşandığı tartışılmaya başlandı. Bununla birlikte, Ederson'un Fenerbahçe– Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği de en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi.

EDERSON CEZA ALACAK MI?

Galatasaray yönetiminin, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde Brezilyalı kaleci Ederson için adım attığı öne sürüldü.

Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'ye verilen cezanın emsal kabul edilmesini isteyerek, Rizespor maçında Ederson'un tribünlere yönelik gerçekleştirdiği hareketle ilgili gün içinde TFF'ye resmi başvuruda bulunacak.