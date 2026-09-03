Eda Erdem neden yok, Eda Erdem milli takımı bıraktı mı, emekli oldu mu?

Filenin Sultanları'nın çıktığı kritik mücadelelerde gözler efsane kaptan Eda Erdem’i aradı. Yıldız oyuncunun maç kadrosunda bulunmaması üzerine taraftarlar "Eda Erdem emekli mi oldu?" ve "Eda Erdem milli takımı bıraktı mı?" sorularını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Eda Erdem neden yok?" tartışmalarına son nokta konuldu: Kariyerinde çeyrek asrı geride bırakan tecrübeli voleybolcunun takımı bırakmadığı, turnuva yoğunluğu nedeniyle özel izinle dinlendirildiği öğrenildi.

EBRAR KARAKURT VE EDA ERDEM NEDEN KADRODA YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem’in milli takım kadrosunda yer almamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstündağ, Kanada’nın başında daha önce Türkiye’de ve milli takımda görev yapan Giovanni Guidetti’nin bulunmasına dikkat çekti.

Üstündağ, Kanada’nın başında bulunan Guidetti’nin Türk voleybolunu ve milli takım oyuncularını yakından tanıdığını belirterek, bu durumun Kanada açısından bir avantaj oluşturabileceğini ifade etti.

GIOVANNI GUIDETTI DETAYI

Mehmet Akif Üstündağ, BeinSports'ta yaptığı açıklamada Giovanni Guidetti’nin uzun yıllar Türkiye’de görev yaptığını ve 5 yıl boyunca milli takımın başında bulunduğunu hatırlattı. Guidetti’nin yaklaşık iki yıldır Kanada Milli Takımı’nı çalıştırdığını belirten Üstündağ, Kanada’nın bu yıl başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Üstündağ ayrıca Guidetti’nin Türkiye’de çalıştığı dönemde milli takım oyuncularının yanı sıra kulüp seviyesinde de birçok oyuncuyu yakından tanıdığını vurguladı.

KANADA İLE ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ

Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerinde çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kanada'nın başarılı bir sezon geçirdiğini ancak rakibin tanıdık bir teknik direktöre sahip olmasının Türkiye'nin hedeflerini değiştirmeyeceğini belirtti.

Üstündağ, milli takımın hedefinin yalnızca çeyrek finali geçmek olmadığını, yarı final ve final oynayarak sürdürülebilir başarıyı devam ettirmek olduğunu dile getirdi.

25 YILLIK ARALIKSIZ KARİYER VE TATİL TALEBİ

Türk voleybolunun simge isimlerinden biri olan Eda Erdem’in son dönemde Milletler Ligi maçlarında yer almaması voleybolseverler tarafından merak konusuydu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, tecrübeli kaptanın tam 25 yıldır aralıksız bir şekilde voleybol oynadığı ve hiç tatil yapmadığı vurgulandı. Kaptan Eda'nın "Artık tatil yapabilir miyim?" talebi üzerine teknik ekip ve federasyon yönetimi başarılı oyuncuya hak ettiği izni verdi.

İZİNDE BİLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kendisine verilen dinlenme iznine rağmen voleyboldan tam anlamıyla kopamayan Eda Erdem, disiplinli yapısıyla bir kez daha örnek oldu. İznini herkesten daha kısa tutan milli voleybolcu, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdüren A2 Milli Takımı ile antrenmanlarına ve çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sahadaki liderliği ve profesyonelliğiyle Türk sporunun en ideal ve mükemmel kaptanlarından biri olarak gösteriliyor.

MİLLETLER LİGİ'NDE YOK, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA SAHADA

Milletler Ligi grup aşamasında görev alamayan ve final etaplarında da riske edilmeyecek olan Eda Erdem için asıl hedef Avrupa Şampiyonası. Tecrübeli yıldız, ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası’nda takımdaki yerini alarak ay-yıldızlı ekibimizin en büyük kozu olmaya devam edecek.