Ünlü oyuncu Eda Ece, geçmiş yıllarda bir ödül töreninde yaptığı konuşma nedeniyle yeniden gündeme gelen tartışmaların ardından açıklama yaptı. Ahbap Derneği hakkında ortaya atılan iddialar ve yürütülen soruşturma sürecinin ardından sosyal medyada eski sözleri hatırlatılan Eda Ece, yaptığı açıklamada Ahbap Derneği’ne hiçbir zaman bağış yapmadığını, herhangi bir organizasyonunda yer almadığını ve bu nedenle eleştirilerin kendisini yanlış yansıttığını belirtti. Peki, Eda Ece depremzedelere ne dedi? Eda Ece ne dedi? Detaylar...

EDA ECE DEPREMZEDELERE NE DEDİ?

Eda Ece, yaptığı açıklamada geçmişteki sözleri nedeniyle özellikle depremden etkilenen vatandaşlardan özür diledi. Oyuncu, ödül töreninde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu belirterek, bu sözleri nedeniyle pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Beni yerden yere vurmalarını izledim tam da peşinden hamile kaldım, hamileyken de bu kabus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi, hiç bitmedi bu linç. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum. Daha önce de diledim yine diliyorum. Başta depremzede vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden, oy haklarına karışmak benim haddime değildi gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım. Haksızlık ettim.”

Eda Ece, konuşmasında ayrımcı bir dil kullanmanın kendisine yakışmadığını belirterek, herkesi seven biri olduğunu ve kimseye zarar vermek istemediğini de ifade etti.

EDA ECE NE DEDİ?

Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son günlerde hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. Oyuncu, Ahbap Derneği ile ilgili iddialar nedeniyle adının gündeme gelmesinin ardından kendisini açıklama gereği duyduğunu belirtti.

Ece açıklamasında, Ahbap Derneği’ne hiçbir zaman bağış yapmadığını ve hiçbir organizasyonunda bulunmadığını söyledi. Ayrıca herhangi bir dönemde vatandaşları bağış yapmaya yönlendiren paylaşımlar yapmadığını da ifade etti.

Ünlü oyuncunun açıklamasında öne çıkan bölüm şu şekilde oldu:

“Herkese merhaba, hakkımda çıkan yorumlara cevap vermem gerekiyor. 2 gündür söylenenler doğru değil tam tersine, hayatımda hiçbir zaman Ahbap Derneği’ne bağışta bulunmadım. Hiçbir organizasyonlarında yer almadım. Bağış topladıklarında yardım etmedim. Hiçbir paylaşımda halkı bağış yapmaya yönlendirmedim.”

Eda Ece, Ahbap Derneği’ne yönelik kişisel olarak mesafeli durduğunu belirterek, bunun yakın çevresinden duyduğu geçmişte yaşanan kişisel bir olay nedeniyle olduğunu söyledi.

Açıklamasında, “Bu nedenle hiçbir zaman tam olarak güvenemedim, sevemedim. Uzak durdum” ifadelerini kullandı.

EDA ECE’NİN AHBAP DERNEĞİ AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Eda Ece, Ahbap Derneği hakkında devam eden süreçle ilgili olarak konunun adli merciler tarafından incelendiğini belirtti. Oyuncu, ortaya atılan iddiaların doğru olmamasını umduğunu ve yaşananların üzücü olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Ahbap Derneği aracılığıyla yardım çalışmalarına katılan meslektaşlarının iyi niyetli olduğunu düşündüğünü ifade eden Ece, bu kişilerin yardım amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Oraya yardım aracılığı için katılan meslektaşlarımın iyi niyetle gittiğinden ve olanlardan rahatsızlık duyduğundan eminim.”

EDA ECE’DEN DEPREM DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eda Ece, deprem felaketi sonrası yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Oyuncu, o dönemde herhangi bir aracı kurum veya kuruluş üzerinden hareket etmediklerini, kendi imkanlarıyla yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Ece, dizi ekibiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek olmaya çalıştıklarını ve hastaneleri ziyaret ederek ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben ve arkadaşlarım, o dönemki dizi ekibimiz bizzat kendimizin aldığı şeyleri bizzat kendimiz götürdük. Hiçbir aracı kurum ya da kuruluşla hiçbir hareket yapmadık. Kendimiz gittik, kendimiz dertlere ortak olmak istedik.”

“UZAK DURDUM” SÖZLERİYLE GÜNDEME GELEN AÇIKLAMA

Eda Ece’nin Ahbap Derneği hakkındaki açıklamasında en çok dikkat çeken ifadelerinden biri “uzak durdum” sözleri oldu.

Oyuncu, dernekle ilgili herhangi bir organizasyonda yer almadığını ve bu nedenle yapılan bazı yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ece, yardım çalışmalarına yaklaşımının kişisel tercihlerinden kaynaklandığını belirterek, kimseyi hedef almak istemediğini de vurguladı.

“TA Kİ HAYATIMIN HATASINI YAPANA KADAR”

Eda Ece açıklamasında, geçmiş dönemde yaşadığı psikolojik sürece de değindi. Deprem sürecinde yaşadığı üzüntüyü unutmadığını belirten oyuncu, kendisini çok fazla kaptırdığı bir dönem olduğunu söyledi.

Ece, o süreçte gece uyuyamadığını ve psikolojik destek almasının önerildiğini anlattı. Yardım çalışmalarına ilişkin olarak ise yeniden aynı durumda olsa yine aynı şekilde hareket edeceğini ifade etti.

Oyuncu, bazı sözlerinin yanlış yorumlandığını belirterek, hiçbir zaman yapılan yardımları ön plana çıkarmak veya paylaşmak amacı taşımadığını söyledi.

EDA ECE’NİN ÖZÜR MESAJINDAKİ VURGULAR

Eda Ece, açıklamasının sonunda geçmişte kullandığı ifadeler nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Oy hakları ve vatandaşların tercihleri konusunda yaptığı yorumların kendisine yakışmadığını belirten oyuncu, bu konuda özür diledi.

Ece, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım. Çünkü ben bu değilim. Ömrümde ne kimsenin kötülüğünü istedim ne bir kimse hakkında kötü söz söyledim.”

Oyuncu ayrıca kendisini tanıyan ve destekleyen kişilerden de özür dileyerek, yaşanan tartışmalar nedeniyle onların da zor durumda kaldığını ifade etti.

EDA ECE TARTIŞMASININ GÜNDEME GELME NEDENİ

Eda Ece’nin geçmişteki ödül töreni konuşması, Ahbap Derneği ile ilgili son dönemde gündeme gelen gelişmelerin ardından yeniden tartışılmaya başlandı.

Oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalar ve ödül törenindeki sözleri sosyal medyada tekrar paylaşılırken, Ece bu paylaşımların ardından kapsamlı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında hem Ahbap Derneği ile ilgili iddialara yönelik kendi tutumunu anlattı hem de geçmişteki ifadeleri nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.