Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri neler?

Genç şarkıcı Ecrin Su Çoban, yeni teklisi "Yalvarıyo" ile dijital müzik platformlarında dikkat çekmeyi başardı. Şarkının yayınlanmasının ardından dinlenme sayıları hızla artarken, kullanıcılar bir yandan parçayı dinlerken diğer yandan da "Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri" ve "Yalvarıyo şarkısının sözleri neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısı Yalvarıyo hakkında merak edilenler ve şarkı sözlerine dair detaylar…

ECRİN SU ÇOBAN YALVARIYO SÖZLERİ

(Bölüm 1)

Olmasan da güzel

Hayır, artık istemiyo'm onu

Hep de benim son gülen

Bundan sonra istemiyo'm onu

Bu aşk oyunları beni yordu

Ben gidiyorum, hadi, sana bye-bye

Sana şans yok, tüm hakkın doldu

Peşimden koşarken adımını say-say

O hayatının başrolü benim

Gül gibiyim ve dikenime battın

Daha hayatımda yok gibi yerin

İyi değil, kötü tarafıma çattın

(Nakarat)

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

(Bölüm 2)

Çok geç artık af dilesen

Beni tanıyamamışsın, anlayamamışsın

Gerçeklerden kaç yine sen

Yalan doymazsın, nası' bi' adamsın?

Daha sana ne diyebilirim

Ah, seni nasıl affedebilirim

Ağır sözler söyleyebilirim

Kırdıysam çok özür dilerim

Şimdi aklı başında, gözlerinde yaşlar

Başlıyoruz baştan, gece beni arıyo'

Bıktım artık aşktan, benim kalbim taştan

İş işten geçmiş, boş yere yalvarıyo'

(Köprü)

Son görüşüm, sana elveda

Kaybettin benim gibisini, ah

Yok dönüşü, gelme bana

Söyle benden iyisi mi var

(Nakarat)

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına