Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri neler?
Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısı "Yalvarıyo", yayınlanmasının ardından kısa sürede müzikseverlerin gündemine oturdu. Parçayı dinleyen kullanıcılar kadar şarkının sözlerini merak edenler de arama motorlarında "Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri", "Yalvarıyo şarkı sözleri neler?" ve "Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısının sözleri" sorgularını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri neler?
Genç şarkıcı Ecrin Su Çoban, yeni teklisi "Yalvarıyo" ile dijital müzik platformlarında dikkat çekmeyi başardı. Şarkının yayınlanmasının ardından dinlenme sayıları hızla artarken, kullanıcılar bir yandan parçayı dinlerken diğer yandan da "Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri" ve "Yalvarıyo şarkısının sözleri neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısı Yalvarıyo hakkında merak edilenler ve şarkı sözlerine dair detaylar…
ECRİN SU ÇOBAN YALVARIYO SÖZLERİ
(Bölüm 1)
Olmasan da güzel
Hayır, artık istemiyo'm onu
Hep de benim son gülen
Bundan sonra istemiyo'm onu
Bu aşk oyunları beni yordu
Ben gidiyorum, hadi, sana bye-bye
Sana şans yok, tüm hakkın doldu
Peşimden koşarken adımını say-say
O hayatının başrolü benim
Gül gibiyim ve dikenime battın
Daha hayatımda yok gibi yerin
İyi değil, kötü tarafıma çattın
(Nakarat)
Çok üzüldüm senin adına
Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma
Çok mu mutsuz? Kıyamam ona
İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına
Çok üzüldüm senin adına
Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma
Çok mu mutsuz? Kıyamam ona
İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına
(Bölüm 2)
Çok geç artık af dilesen
Beni tanıyamamışsın, anlayamamışsın
Gerçeklerden kaç yine sen
Yalan doymazsın, nası' bi' adamsın?
Daha sana ne diyebilirim
Ah, seni nasıl affedebilirim
Ağır sözler söyleyebilirim
Kırdıysam çok özür dilerim
Şimdi aklı başında, gözlerinde yaşlar
Başlıyoruz baştan, gece beni arıyo'
Bıktım artık aşktan, benim kalbim taştan
İş işten geçmiş, boş yere yalvarıyo'
(Köprü)
Son görüşüm, sana elveda
Kaybettin benim gibisini, ah
Yok dönüşü, gelme bana
Söyle benden iyisi mi var
(Nakarat)
Çok üzüldüm senin adına
Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma
Çok mu mutsuz? Kıyamam ona
İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına
Çok üzüldüm senin adına
Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma
Çok mu mutsuz? Kıyamam ona
İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına