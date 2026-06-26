Haberler

Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri neler?

Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri neler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısı "Yalvarıyo", yayınlanmasının ardından kısa sürede müzikseverlerin gündemine oturdu. Parçayı dinleyen kullanıcılar kadar şarkının sözlerini merak edenler de arama motorlarında "Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri", "Yalvarıyo şarkı sözleri neler?" ve "Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısının sözleri" sorgularını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri: Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri neler?

Genç şarkıcı Ecrin Su Çoban, yeni teklisi "Yalvarıyo" ile dijital müzik platformlarında dikkat çekmeyi başardı. Şarkının yayınlanmasının ardından dinlenme sayıları hızla artarken, kullanıcılar bir yandan parçayı dinlerken diğer yandan da "Ecrin Su Çoban Yalvarıyo sözleri" ve "Yalvarıyo şarkısının sözleri neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ecrin Su Çoban'ın yeni şarkısı Yalvarıyo hakkında merak edilenler ve şarkı sözlerine dair detaylar…

ECRİN SU ÇOBAN YALVARIYO SÖZLERİ

(Bölüm 1)

Olmasan da güzel

Hayır, artık istemiyo'm onu

Hep de benim son gülen

Bundan sonra istemiyo'm onu

Bu aşk oyunları beni yordu

Ben gidiyorum, hadi, sana bye-bye

Sana şans yok, tüm hakkın doldu

Peşimden koşarken adımını say-say

O hayatının başrolü benim

Gül gibiyim ve dikenime battın

Daha hayatımda yok gibi yerin

İyi değil, kötü tarafıma çattın

(Nakarat)

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

(Bölüm 2)

Çok geç artık af dilesen

Beni tanıyamamışsın, anlayamamışsın

Gerçeklerden kaç yine sen

Yalan doymazsın, nası' bi' adamsın?

Daha sana ne diyebilirim

Ah, seni nasıl affedebilirim

Ağır sözler söyleyebilirim

Kırdıysam çok özür dilerim

Şimdi aklı başında, gözlerinde yaşlar

Başlıyoruz baştan, gece beni arıyo'

Bıktım artık aşktan, benim kalbim taştan

İş işten geçmiş, boş yere yalvarıyo'

(Köprü)

Son görüşüm, sana elveda

Kaybettin benim gibisini, ah

Yok dönüşü, gelme bana

Söyle benden iyisi mi var

(Nakarat)

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

Çok üzüldüm senin adına

Biliyorum, gelmek istiyo'sun benim yanıma

Çok mu mutsuz? Kıyamam ona

İnanmıyorum o yalancı gözyaşlarına

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraguay ve Avustralya yenişemedi! İki takım da son 32'de

Rakiplerimiz Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
ABD-İran mutabakatı sonrası bir ilk! Hürmüz'de seyreden dev gemi saldırıya uğradı

Görüntü bugün kaydedildi! Barış geldi diye sevinirken korkulan oldu
'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı

Karacellatlar'a operasyon! 34 gözaltı var
Evin camından çıkıp kayıplara karışan Uğur'dan 124 gündür haber alınamıyor

124 gün önce bu camdan çıktı! Bir daha geri dönmedi