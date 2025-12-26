Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında Ecrin Korkmaz da bulunuyor. Peki Ecrin Korkmaz kimdir, neden gözaltına alındı? Ecrin Korkmaz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgiler.

ECRİN KORKMAZ KİMDİR?

Ecrin Korkmaz, Türkiye'de son dönemde adını yasa dışı bahis soruşturmasıyla duyuran kişiler arasında yer alıyor. Kamuoyunda hakkında henüz detaylı bilgi bulunmasa da, gözaltı kararı verilen 29 kişi listesinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Diğer isimler arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve birçok futbolcu bulunuyor.

Operasyon kapsamında, MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler ve HTS analizleri kullanılarak şüphelilerin bağlantıları incelendi. Ecrin Korkmaz'ın bu süreçte soruşturma konusu finansal işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

ECRİN KORKMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ecrin Korkmaz'ın gözaltına alınmasının nedeni, Türk futbolunda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüpheli finansal işlemler ve bahis faaliyetleri.

Operasyonun detayları şöyle:

Ecrin Korkmaz'ın gözaltına alınması, bu kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleşti ve kamuoyunda soruşturmanın derinleştiğini ortaya koyuyor.

ECRİN KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Ecrin Korkmaz hakkında resmi kaynaklarda doğum tarihi veya yaşıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

ECRİN KORKMAZ NERELİ?

Ecrin Korkmaz'ın memleketi veya hangi şehirden olduğu konusunda da kamuya açık herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Soruşturma süreci ilerledikçe, yetkili makamlar tarafından daha detaylı bilgiler paylaşılabilir.

ECRİN KORKMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Ecrin Korkmaz'ın mesleği veya hangi sektörle bağlantılı olduğu hakkında resmi açıklama yapılmamıştır.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI DETAYLARI

Toplam 29 kişi hakkında İstanbul merkezli 11 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Banka hesapları, dijital veriler ve HTS kayıtları incelendi.

Erden Timur gibi eski yöneticiler de gözaltına alınanlar arasında.

Soruşturma, Türkiye futbolunda büyük yankı uyandırdı ve yasa dışı bahisle mücadele konusunda yetkili mercilerin kararlılığını gösterdi.