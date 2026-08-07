Magazin dünyasında gündem olan Ece Seçkin hakkında ortaya atılan hamilelik iddiası, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Anne olacağı öne sürülen ünlü şarkıcının hayatı ve kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Ece Seçkin hamile mi? Ece Seçkin kimdir, kaç yaşında, nereli ve müzik kariyerine nasıl başladı? İşte Ece Seçkin hakkında merak edilenler...

ECE SEÇKİN HAMİLE Mİ?

Evet, gündeme yansıyan iddialara göre Ece Seçkin'in hamile olduğu öne sürüldü. 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen ünlü şarkıcının yaklaşık 3,5 aylık hamile olduğu iddia edildi. Haberlere göre doktorunun uçak yolculuğunu uygun bulmaması nedeniyle Seçkin'in konserlerine bir süre kara yoluyla gitme kararı aldığı belirtildi. Ece Seçkin veya ekibinden konuya ilişkin resmî bir açıklama ise henüz yapılmadı.

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk pop müziği sanatçısıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Seçkin, piyano ve solfej çalışmalarıyla başladığı sanat hayatını profesyonel müzik kariyerine taşıdı. Başarılı sahne performansları ve hit şarkılarıyla Türkiye'nin sevilen pop sanatçıları arasında yer alıyor.

ECE SEÇKİN KAÇ YAŞINDA?

12 Eylül 1991 doğumlu olan Ece Seçkin, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

ECE SEÇKİN NERELİ?

Ece Seçkin, İstanbul doğumludur. Kırım Tatarı kökenli bir ailede dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren müzik eğitimi aldı.

ECE SEÇKİN'İN KARİYERİ

Müzik eğitimine henüz üç yaşındayken piyano öğretmeni olan annesi Lale Seçkin ile başlayan Ece Seçkin, yedi yaşında konservatuvarın piyano bölümünü birincilikle kazandı. Sekiz yıl boyunca bale ve dans eğitimi alan sanatçı, lise yıllarında kurduğu müzik grubunda solist olarak sahne aldı.

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Seçkin'in kariyerindeki dönüm noktası ise 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması oldu. İlk EP'si "Bu Ne Yaa" ile 2012 yılında müzik dünyasına adım atan sanatçı, "Şok Oldum", "Aman Aman", "Adeyyo", "Dibine Dibine", "Yastık", "Acayip İyi", "Masum", "Lambalar", "Atmıyor Nabzım" ve "Kör Bıçak" gibi birçok sevilen şarkıya imza attı.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan Ece Seçkin, 2013 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü aldı. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de konuk oyuncu olarak yer alan Seçkin, 2025 yılında yayımladığı "Spektrum" albümüyle müzik çalışmalarını sürdürmeye devam etti. 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen sanatçı, konserleri ve yeni projeleriyle aktif sanat yaşamını sürdürüyor.