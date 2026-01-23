Son günlerde Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda, birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında yer alan Ece Cerenbeli, hem medya sektöründeki çalışmaları hem de operasyon kapsamındaki adıyla dikkat çekiyor. Peki, Ece Cerenbeli kimdir, ne iş yapıyor? Ece Cerenbeli kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ECE CERENBELİ KİMDİR?

Ece Cerenbeli, 2026 yılı başında İstanbul merkezli düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve gözaltına alınan kişiler arasında yer alan bir isimdir. Operasyon kapsamında hakkında yürütülen soruşturma dosyasında Cerenbeli'nin konumu şüpheli olarak belirtilmiştir ve emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Cerenbeli'nin geçmiş yaşamı, eğitim durumu veya aile yapısına dair resmi kaynaklardan doğrulanmış ek biyografik bilgiler henüz açıklanmamıştır. Ancak sosyal medya paylaşımlarına göre kendisinin Business TV adlı kanalda çalıştığı ya da bu kanal ile ilişkilendirildiği gözlemlenmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyası, "kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" gibi iddiaları içermekte ve bu başlıklar altında birçok tanınmış isim ile birlikte Cerenbeli'nin de adı geçmektedir.

ECE CERENBELİ NE İŞ YAPIYOR?

Ece Cerenbeli'nin mesleki olarak bilinen en net yönü, Business TV adlı bir kanalda çalışmasıdır. Sosyal medya paylaşımları ve kamuya açık profillerine göre Cerenbeli, söz konusu medya kuruluşunda çeşitli yayınlarda yer almış veya sunuculuk/katılımcı olarak görünmüştür. Bu çalışma biçimi, onun kamuoyu tarafından "Business TV çalışanı" olarak tanınmasına yol açmıştır.

ECE CERENBELİ KAÇ YAŞINDA?

Şu ana kadar resmi kaynaklar veya güvenilir haber ajansları, Ece Cerenbeli'nin doğum tarihi ya da yaş bilgisi konusunda doğrulanabilir bir detay yayımlamamıştır.

ECE CERENBELİ NERELİ?

Ece Cerenbeli hakkında nereli olduğuna dair de resmi kaynaklardan açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.