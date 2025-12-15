Son günlerde kamuoyunda adı sıkça anılan Ebru Küçükaydın, hem gazetecilik kariyeri hem de hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Peki, Ebru Küçükaydın kimdir, kalp krizi mi geçirdi? Gülşah Durbay Ebru Küçükaydın olayı nedir? Detaylar haberimizde...

EBRU KÜÇÜKAYDIN KİMDİR?

Türkiye'de yerel ve ulusal basında uzun yıllardır gazetecilik faaliyetleri yürüten Ebru Küçükaydın, köşe yazıları, saha çalışmaları ve siyasi analizleriyle tanınan bir isimdir. Meslek hayatı boyunca yalnızca haber üretimiyle sınırlı kalmayan Küçükaydın, toplumsal meseleler, yerel yönetimler, siyaset ve insan hakları gibi alanlarda kaleme aldığı yazılarla dikkat çekmiştir.

Gazetecilik kariyerini çok sayıda farklı şehirde sürdüren Küçükaydın; Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin önemli merkezlerinde aktif olarak görev almıştır. Bu yönüyle yalnızca tek bir bölgeye odaklanan bir gazeteci değil, Türkiye'nin sosyo-politik yapısını farklı perspektiflerden gözlemlemiş ve aktarmış bir isimdir.

Akademik geçmişi de mesleki duruşunu şekillendiren önemli unsurlardan biridir. Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri ve Psikoloji Bölümü mezunu olan Küçükaydın, özellikle insan davranışları ve toplumsal refleksler üzerine yaptığı yorumlarla öne çıkmıştır. Yazılarında psikolojik arka planı güçlü analizlere yer vermesi, okur kitlesi tarafından ayırt edici bir özellik olarak değerlendirilmektedir.

Gazeteciliğin yanı sıra siyasetle de yakından ilgilenen Küçükaydın, 27. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili adayı olarak aktif siyasi süreçlerin içinde yer almıştır. Bir çocuk annesi olan Küçükaydın, aynı zamanda yüzde 54 oranında ortopedik ve işitme engelli olmasına rağmen mesleki üretimini kararlılıkla sürdürmesiyle de kamuoyunda takdir toplamaktadır.

EBRU KÜÇÜKAYDIN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Son günlerde Ebru Küçükaydın hakkında sosyal medya ve bazı dijital platformlarda "kalp krizi geçirdi" ya da "hayatını kaybetti" yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmiştir. Ancak bu iddialar, şu ana kadar resmi makamlar, aile üyeleri ya da doğrudan kendisi tarafından doğrulanmış değildir.

Gazetecilik etiği ve kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu gereği belirtmek gerekir ki; Küçükaydın'ın sağlık durumu hakkında resmi ve güvenilir kaynaklardan yapılmış net bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle ortaya atılan söylemler, doğrulanmamış spekülasyonlar kapsamında değerlendirilmelidir.

EBRU KÜÇÜKAYDIN KAÇ YAŞINDA?

Ebru Küçükaydın, 1 Ocak 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

EBRU KÜÇÜKAYDIN NERELİ?

Ebru Küçükaydın, İstanbul doğumludur. 1 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, ancak mesleki kariyeri nedeniyle yaşamının önemli bir bölümünü farklı şehirlerde geçirmiştir.

GÜLŞAH DURBAY EBRU KÜÇÜKAYDIN OLAYI NEDİR?

Gülşah Durbay ile Ebru Küçükaydın arasındaki bağ, Küçükaydın'ın geçmiş yıllarda Durbay hakkında kaleme aldığı yazılar üzerinden yeniden gündeme gelmiştir. Gülşah Durbay'ın vefatının ardından, Küçükaydın'ın o dönemde yazdığı köşe yazılarının sosyal medyada tekrar dolaşıma girmesi, kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmiştir.

Söz konusu yazılar, dönemin siyasi ve toplumsal koşulları çerçevesinde değerlendirilmiş; bazı kesimler tarafından eleştirel bulunurken, bazı çevreler tarafından ise gazetecilik refleksi olarak savunulmuştur. Bu durum, Küçükaydın'ın isminin yeniden gündeme gelmesine ve hakkında farklı iddiaların ortaya atılmasına zemin hazırlamıştır.

Uzmanlar, geçmişte yazılmış köşe yazılarının bugünün koşullarıyla değerlendirilirken bağlamın göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Küçükaydın'ın yazıları da bu çerçevede, dönemin şartları ve gazetecilik anlayışı doğrultusunda ele alınmaktadır.