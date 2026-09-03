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Ebrar Karakurt neden yok, Ebrar Karakurt milli takıma çağrılmadı mı?

Ebrar Karakurt neden yok, Ebrar Karakurt milli takıma çağrılmadı mı?
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Ebrar Karakurt neden yok, Ebrar Karakurt milli takıma çağrılmadı mı? soruları voleybolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Filenin Sultanları’nın kadrosunda yıldız oyuncunun görülmemesi sonrası Ebrar Karakurt’un milli takımda neden yer almadığı araştırılmaya başlandı.

Ebrar Karakurt neden milli takımda yok, milli takıma çağrılmadı mı? sorusunun yanıtı sporseverler tarafından merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda dikkat çeken eksiklik sonrası gözler Ebrar Karakurt’un durumuna çevrildi.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt’un kadroda yer almaması voleybolseverlerin dikkatini çekti. Filenin Sultanları’nın maçlarını takip eden sporseverler, "Ebrar Karakurt neden oynamıyor, Ebrar Karakurt milli takıma çağrılmadı mı, 2026 CEV Kadrosuna katılacak mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Başarılı oyuncunun son durumu ve milli takımda ne zaman forma giyebileceği merak konusu oldu.

Ebrar Karakurt’un milli takım kadrosunda bulunmaması sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ardından gündeme geldi. VNL öncesinde yapılan kontrollerde milli voleybolcunun bel ve kalça bölgesindeki ağrılarının arttığı belirlenirken, sağlık kontrollerinde sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildi.

Oyuncunun sağlık durumunun ardından tedavi sürecine geçilirken, Ebrar Karakurt’un yeniden sahalara dönüşü de voleybolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

Ebrar Karakurt’un kadroda yer almaması, milli takıma çağrılmadığı yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Ancak yıldız oyuncunun durumunun sağlık süreciyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Karakurt’un tedavi ve dinlenme sürecinin ardından milli takım kadrosuna dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.

EBRAR KARAKURT 2026 CEV KADROSUNDA OLACAK MI?

Ebrar Karakurt’un 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosunda yer alıp almayacağı da gündemdeki başlıklardan biri oldu. Milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler doğrultusunda turnuvada forma giyip giymeyeceği netlik kazanacak.

Karakurt, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmalarında da milli takım kadrosunda yer almamıştı. Yıldız oyuncunun yokluğu özellikle Filenin Sultanları'nı yakından takip eden taraftarların dikkatini çekmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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