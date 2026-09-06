Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Ebrar Karakurt neden milli takımda değil?

Filenin Sultanları'nın önemli hücum oyuncularından Ebrar Karakurt, İtalya karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Yıldız voleybolcunun maçta forma giymemesi sonrası sakatlık durumu merak konusu oldu.

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIM’DA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Ebrar'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelede riske edilmediği belirtildi. Sağlık ekiplerinin değerlendirmeleri doğrultusunda oyuncunun tedavisine devam edilmesine karar verildi.

İTALYA – TÜRKİYE MAÇINDA EBRAR NEDEN OYNAMIYOR?

Türkiye Voleybol Federasyonu ve A Milli Kadın Voleybol Takımı sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda Ebrar Karakurt'un sağ sakroiliak eklem bölgesinde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekibiyle de yapılan ortak değerlendirme sonucunda, oyuncunun fiziksel olarak zorlanmaması ve sakatlığının ilerlememesi için turnuva boyunca forma giymemesinin daha doğru olacağına karar verildi.

EBRAR KARAKURT NE ZAMAN DÖNECEK?

Ebrar Karakurt'un Milli Takım formasını yeniden ne zaman giyeceği konusunda henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Yıldız oyuncunun dönüşü, tedavi sürecinin nasıl ilerlediğine ve sağlık ekibinin vereceği karara göre netleşecek.