e-Okul'dan LGS sonucuna nasıl bakılır? LGS puanına nereden bakılır? e-Okul VBS üzerinden LGS sonucu nasıl öğrenilir?

Lgs sonuçları için geri sayım sona ererken, milyonlarca öğrenci ve veli sonuç ekranına nasıl ulaşacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını MEB'in resmi sistemleri ile e-Devlet üzerinden güvenli şekilde sorgulayabilecek. İşte LGS sonuçlarına erişim yöntemleri ve resmi sorgulama adımları...

E-OKUL'DAN LGS SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu resmi platformlar üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

MEB tarafından sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sonuç sorgulama ekranına resmi sistemler aracılığıyla erişebilecek. Sonuçların açıklandığı gün yoğunluk yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, yalnızca resmi sorgulama kanallarının kullanılması önem taşıyor.

Sonuç ekranına erişim sırasında öğrencilerin kimlik doğrulama bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan resmi sonuç ekranı üzerinden adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

LGS PUANINA NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

LGS puanını öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki resmi yöntemlerden yararlanabilecek:

MEB tarafından erişime açılan LGS sonuç sorgulama sistemi

e-Devlet Kapısı üzerinden MEB Sınav Sonuç Sorgulama hizmeti

Sonuçların açıklandığı gün kullanılabilen MEB Sonuç Açıklama Sistemi

EBA hesap bilgileri ile erişim sağlanan sonuç ekranı

Bakanlık tarafından sunulan bu resmi kanallar dışında yer alan internet siteleri üzerinden işlem yapılmaması öneriliyor.

LGS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntülemek isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor:

e-Devlet Kapısı sistemine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Arama bölümüne "MEB Sınav Sonuç Sorgulama" yazılır.

Açılan hizmet ekranı seçilir.

Sınav sonuçları listesinden LGS (Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı) seçilerek sonuç görüntülenir.

Bunun yanında, sonuçların açıklandığı gün oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla adaylar, MEB tarafından hazırlanan Sonuç Açıklama Sistemi veya EBA hesap bilgileri ile de sonuç ekranına erişim sağlayabilecek.

Ayrıca e-Devlet üzerinden sunulan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi entegrasyonu sayesinde öğrenciler ve veliler eğitim bilgilerine ilişkin ilgili detayları da görüntüleyebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre LGS sonuçları belirtilen tarihte erişime açılacak olup, adayların yalnızca MEB ve e-Devlet üzerinden sunulan resmi sorgulama hizmetlerini kullanmaları gerekiyor.