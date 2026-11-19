e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, 19 Kasım Perşembe sabahı erişim sorunlarıyla karşılaştı. Sisteme girişte problem yaşandığını bildiren vatandaşlar, e-Devlet'in çöküp çökmediğini ve sorunun ne zaman çözüleceğini araştırmaya başladı. Yaşanan aksaklığa ilişkin henüz resmî makamlardan yeni bir açıklama yapılmadı. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Kasım e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi? İşte son gelişmeler...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

19 Kasım 2026 Perşembe günü e-Devlet'e giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar erişim problemi yaşadıklarını bildirdi. Sisteme giriş sırasında sorunla karşılaşan vatandaşlar, platformda genel bir kesinti olup olmadığını merak ediyor.

19 KASIM E-DEVLET'TE SORUN MU VAR?

Ancak kullanıcıların yaşadığı erişim sorununa ilişkin yetkili kurumlardan henüz yeni bir resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle yaşanan aksaklığın genel bir sistem kesintisinden mi yoksa belirli hizmetlerdeki teknik sorunlardan mı kaynaklandığı kesinlik kazanmadı.

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet'e girişte yaşanan problemlerin nedeni henüz resmî olarak açıklanmadı. Sistemdeki yoğunluk, teknik çalışmalar veya bağlantı kaynaklı aksaklıklar erişim sorunlarına yol açabiliyor. Ancak 19 Kasım'da kullanıcıların bildirdiği problemin bu nedenlerden hangisiyle bağlantılı olduğu henüz doğrulanmış değil.

Kullanıcıların yaşadığı sorunların kapsamına ilişkin resmî açıklama yapılması halinde gelişmeler netlik kazanacak.

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

e-Devlet'e giriş yapamayan vatandaşlar, erişim probleminin giderilip giderilmediğini takip ediyor. Şu ana kadar 19 Kasım'da yaşanan sorunla ilgili yetkili kurumlardan yeni bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Kullanıcıların işlemlerini yeniden denemeden önce resmî e-Devlet Kapısı üzerinden erişim durumunu kontrol etmeleri öneriliyor. Giriş problemi devam ediyorsa farklı bir tarayıcı veya giriş yöntemi denenebilir.