e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 24 Şubat e-Devlet ne zaman düzelecek?

24 Şubat 2026 Salı sabahı, e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen kullanıcılar, platformda geçici yavaşlamalar ve kısa süreli erişim sorunlarıyla karşılaştı. İşlemlerin normalden uzun sürmesi, "e-Devlet neden açılmıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Detaylar haberin devamında…

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? (24 ŞUBAT 2026 SALI)

24 Şubat 2026 Salı sabahı e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, sayfaların yavaş yüklenmesi ve işlemlerin beklenenden uzun sürmesi gibi kısa süreli erişim problemleri yaşadıklarını bildirdi. Bu durum, "e-Devlet çöktü mü?" ve "Sistem normale döndü mü?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yoğun kullanıcı trafiği, planlı bakım veya güncelleme çalışmaları sırasında platformda geçici yavaşlamalar görülebiliyor. Bu tür durumlar, sistemin tamamen arızalandığı izlenimi yaratabiliyor.

TEKNİK VE KULLANICI KAYNAKLI ETKENLER

Sunucu yoğunluğu, kimlik doğrulama gecikmeleri, internet bağlantısı sorunları veya kullanılan cihaz ve tarayıcı kaynaklı teknik aksaklıklar erişimi etkileyebiliyor. Güncel olmayan uygulama sürümleri ve VPN kullanımı da girişte yavaşlamaya neden olabiliyor.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Benzer durumlarda erişim sorunlarının genellikle kısa süre içinde çözüldüğü gözlemleniyor. 24 Şubat sabahı yaşanan yavaşlamaların da gün içinde kademeli olarak giderilmesi bekleniyor. Güncel durum için platformun resmi duyurularının takip edilmesi öneriliyor.