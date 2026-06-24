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Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu
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Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan Afra Saraçoğlu, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Siyah bikinili pozlarıyla dikkat çeken oyuncu, yeni projeleri öncesinde dinlenerek enerji topluyor.

Yoğun bir sezon geçiren oyuncu Afra Saraçoğlu, çalışmalarına kısa bir ara vererek tatile çıktı. Son dönemde rol aldığı projeyle adından söz ettiren Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu deniz kenarında dinlenerek atmayı tercih etti.

Tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, konum bilgisi vermeden geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında yayımladı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki oyuncu, siyah bikiniyle verdiği pozlarıyla ilgi gördü. Tatil fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Saraçoğlu'nun doğal halleri de dikkat çekti.

YENİ PROJELER ÖNCESİ ENERJİ TOPLUYOR

Başarılı oyuncu, yoğun geçen sezonun ardından verdiği tatil molasıyla dinlenme fırsatı buldu. Saraçoğlu'nun yeni projeleri öncesinde enerji depoladığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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