Haberler

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rock müziğin ası kızı olarak bilinen ve bir dönemin popüler rock yıldızlarından biri olan Özlem Tekin yıllar sonra kameralara yakalandı. Yıllar önce şöhret hayatını geride bırakarak köye yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Tekin Bodrum Gündoğan'da görüntülendi. Kameraları gören Tekin kısa süreli panik yaşadı.

Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Özlem Tekin, kariyerinin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararla sanat hayatına ara vermiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tekin, son albümünü 2015 yılında yayımlamıştı.

KÖY HAYATINI TERCİH ETTİ

Müziğe ara verdikten sonra Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen Özlem Tekin, uzun yıllar sakin bir yaşam sürdü. Bir dönem çiftlik hayatı yaşayan sanatçının daha sonra Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına taşındığı iddia edilmişti. Tekin'in ayrıca Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası olarak görev yaptığı da öğrenilmişti.

YILLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Umut Ünver'in haberine göre uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Özlem Tekin, Bodrum Gündoğan'da evinin bahçesinde oturduğu sırada görüntülendi.

Uzun yıllardır ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı, kameraları fark ettikten sonra kısa süreli panik yaşadı. Görüntü vermek istemeyen Tekin'in soruları yanıtsız bırakarak içeri geçtiği aktarıldı.

İşte Özlem Tekin'in son hali:

Kaynak: Haberler.com
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler

Trump'ın planlarını altüst eden karar! İlk tepkisi hayli sert oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 kilo birden verdi! Ali Poyrazoğlu'nu görenler tanıyamıyor

Tam 25 kilo birden verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush

Süper Lig devi yine çok büyük oynuyor! Dünya bu transferi konuşur
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü

Kocasıyla barışma şartları "Yok artık" dedirtti

TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

TFF, o şehrimizin takımının harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu

Ülkede büyük kaos yaşanıyor! Binlerce kişi neye uğradığını şaşırdı