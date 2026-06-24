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İzmir'de nişan kutlamasında büyük panik: Havai fişek kalabalığın üzerine patladı

İzmir'de nişan kutlamasında büyük panik: Havai fişek kalabalığın üzerine patladı
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İzmir Bornova'da bir nişan organizasyonunda havai fişek yanlışlıkla davetlilerin üzerine doğru ateşlendi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir nişan organizasyonu öncesi patlatılmak istenen havai fişek, yanlışlıkla misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. Davetlilerin panikle sağa sola kaçıştığı o korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede düzenlenen bir nişan organizasyonu öncesinde kutlama yapmak amacıyla havai fişek ateşlenmek istendi. Ancak ateşlenen havai fişeklerden biri, havaya yükselmek yerine yön değiştirerek o esnada alana doğru ilerleyen davetlilerin üzerine doğru patlamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kalabalık, büyük bir korku içerisinde sağa sola kaçışmaya başladı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kutlama amacıyla başlayan eğlence yerini kısa süreliğine paniğe bıraktı.

O anlar kamerada

Davetlilerin büyük tehlike atlattığı o korkutucu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; ateşlenen havai fişeğin kalabalığın arasına dalması, patlamaların misafirlerin hemen hizasında gerçekleşmesi ve telaşa kapılan vatandaşların koşuşturduğu anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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