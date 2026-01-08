Düzce okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ – KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Düzce'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgi almak için Düzce Valiliği'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

DÜZCE HAVA DURUMU

Düzce'de Dondurucu Soğuklar ve Kar Yağışı Kapıda!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Düzce, önümüzdeki günlerde dondurucu soğukların ve kar yağışının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Hafta ortasında başlayan yağışlı hava, Cuma gününden itibaren yerini kar yağışına bırakacak.

Haftalık Hava Tahmin Detayları:

• 08 Ocak Perşembe: Güne sağanak yağışlı bir başlangıç yapacak olan Düzce'de hava sıcaklığı en düşük 4°C, en yüksek ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranının %84'lere kadar çıkması bekleniyor.

• 09 Ocak Cuma: Kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla sıcaklıklar hızla düşecek. Günün en yüksek sıcaklığı 0°C olurken, gece saatlerinde dondurucu soğuklar hissedilecek ve sıcaklık -2°C'ye kadar gerileyecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Yağışın yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakması beklense de dondurucu hava etkisini sürdürecek. Gece sıcaklığının -10°C'ye kadar düşmesiyle haftanın en soğuk gecesi yaşanacak.

• 11 Ocak Pazar: Tekrar kar yağışlı bir havanın etkisine girilecek. Sıcaklıklar en düşük 3°C, en yüksek 7°C arasında değişecek. Nem oranı ise %96 ile zirve yapacak.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya kar yağışı ile başlanacak. Hava sıcaklıklarının -1°C ile 2°C arasında olması tahmin ediliyor.

Geçmiş Yılların Rekorları

Bölgenin geçmiş verilerine (1991-2020) bakıldığında, 12 Ocak tarihinde kaydedilen en düşük uç sıcaklığın -15,2°C olduğu görülmektedir. Mevcut tahminler bu ekstrem değerlere yaklaşmasa da, dondurucu kış koşullarının kapıda olduğu vurgulanıyor.

Vatandaşlara Uyarı: Özellikle Cumartesi gecesi beklenen şiddetli don ve buzlanma riski ile hafta genelindeki kar yağışları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması önerilmektedir.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.