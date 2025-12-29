Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Düzce'de okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Eskişehir, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'de okulların durumu yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahminlere göre söz konusu dört ilde de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle özellikle Düzce'de yaşayan öğrenci ve veliler, "Düzce'de okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. 30 Aralık Salı günü için Düzce'de kar tatili kararı alınacak mı?

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE KAR YAĞIŞI UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan yağışların, ilerleyen saatlerde geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde; Şanlıurfa ile Diyarbakır'ın güney ve doğu kesimleri, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar yağışının orta kuvvette görüleceği bildirildi. Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, özellikle buzlanma ve don olaylarına bağlı riskler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

DÜZCE'DE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

30 Aralık Salı günü için Düzce genelinde okulların tatil edilmesine yönelik şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kar yağışı ve hava koşullarına bağlı gelişmeler yakından izlenirken, öğrenci ve veliler gözlerini Düzce Valiliği'nden gelecek olası duyurulara çevirmiş durumda. Eğitimle ilgili alınacak kararların gün içinde netleşmesi bekleniyor.