Düzce okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Düzce'de yarın okul yok mu (DÜZCE VALİLİĞİ – KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi günü Düzce'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Düzce Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Okulların tatil olup olmadığına dair bilgi almak için Düzce Valiliği'nin resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

DÜZCE HAVA DURUMUDüzce ve Çevresi Hava Durumu Raporu (12 - 16 Ocak 2025)

Düzce ve çevresindeki iller, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yağışlı ve soğuk hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Meteoroloji raporlarına göre, hafta başı itibarıyla şehirde sağanak yağışların yerini yoğun kar yağışına bırakması beklenmektedir. 12 Ocak Pazartesi günü yağışın beklendiği kentte, termometreler en düşük eksi 1 dereceyi, en yüksek ise 4 dereceyi gösterecektir. Bu nemli atmosfer, yüzde 96 nem oranı ve saatte 24 kilometreye ulaşan rüzgar hızı ile birleştiğinde dondurucu bir hava oluşturacaktır.

Bölgenin topoğrafik yapısı, hafta ortasında sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına hızla düşmesine ve kıyı kesimlerde dahi buzlanma olaylarının görülmesine neden olacaktır. Özellikle 13 ve 14 Ocak tarihlerinde yağışın kara dönüşmesi ve yer yer örtü bırakması beklenirken, gece sıcaklıklarının sıfırın altında 5-8 derecelere kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllarda bu tarihlerde bölgede dondurucu soğukların kaydedildiği bilinmektedir. Rüzgarın şiddetli esmesi, özellikle deniz ulaşımında aksamalara ve çatılarda hasarlara yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

Ulaşım ve sağlık açısından risklerin arttığı bu hafta boyunca, özellikle sabah saatlerinde oluşacak olan yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini korumaları hayati önem taşımaktadır. Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmaları şarttır. Belediye ekiplerinin ana arterlerde yaşanabilecek buzlanmalara karşı tuzlama hazırlıklarını tamamladığı bildirilmiştir. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu soğuk dalgası boyunca, özellikle açıkta kalan su tesisatlarının donma riskine karşı yalıtılması önerilmektedir.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.