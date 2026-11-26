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2026 DUS 2. dönem sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) katılan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih ve saat merak edilirken adaylar, sonuç sorgulama ekranına ilişkin araştırmalarını da hızlandırdı. Peki, 2026 DUS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? DUS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? Detaylar...

DUS SONUÇLARI EKRANI

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-DUS 2. Dönem sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 26 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.

2026 DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların katıldığı DUS'un yanı sıra Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları da aynı gün erişime açılacak.

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 DUS 2. dönem sonuçları, 26 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, puanlarını ve sınav performanslarına ilişkin bilgileri öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanacağı saat konusunda ise paylaşılan bilgilerde kesin bir saat belirtilmiyor. Adayların ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

DUS SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 DUS 2. dönem sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak ilgili sınavın sonuç ekranına ulaşabilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresini kullanmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapan adaylar, sınav sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.