Haberler

Dünya Kupası’nda 3.’lük maçı var mı, 2026 Dünya Kupası’nda 3.’lük 4.’lük maçı var mı yok mu?

Dünya Kupası’nda 3.’lük maçı var mı, 2026 Dünya Kupası’nda 3.’lük 4.’lük maçı var mı yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de turnuvada üçüncülük maçının oynanıp oynanmayacağı oldu. "Dünya Kupası'nda 3.'lük maçı var mı?", "2026 Dünya Kupası'nda 3.'lük 4.'lük maçı var mı yok mu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası formatında üçüncülük maçı yer alıyor mu? İşte merak edilen detaylar.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, yeni formatıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Turnuvanın genişleyen yapısıyla birlikte "2026 Dünya Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük maçı oynanacak mı?" sorusu da sıkça araştırılıyor. İşte FIFA'nın organizasyon takviminde üçüncülük maçına ilişkin alınan karar ve konuya dair tüm ayrıntılar.

DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ederken futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de üçüncülük mücadelesi oldu. "Dünya Kupası'nda 3.'lük maçı var mı?", "2026 Dünya Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük maçı oynanacak mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte FIFA'nın turnuva formatında üçüncülük karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar.

DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK MAÇI VAR MI?

Evet, FIFA Dünya Kupası'nda geleneksel olarak üçüncülük maçı oynanıyor. Turnuvada yarı finalde elenen iki takım, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayabilmek için karşı karşıya geliyor. Bu mücadele, bronz madalya niteliği taşıyan prestijli bir karşılaşma olarak kabul ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK VE 4.'LÜK MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da üçüncülük maçı organizasyon takviminde yer alıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finali kaybeden iki ekip, üçüncülük için sahaya çıkacak. Böylece turnuvanın üçüncü ve dördüncü sıradaki takımları bu karşılaşmanın ardından belli olacak.

2026 DÜNYA KUPASI 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşması 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. Yarı finalde elenen iki takımın mücadele edeceği maç, final öncesinde futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma sunacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDEN ÖNCE OYNANIYOR

FIFA'nın uzun yıllardır uyguladığı takvime göre üçüncülük maçı, Dünya Kupası finalinden hemen önce gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nda da 19 Temmuz Pazar günü önce üçüncülük mücadelesi oynanacak, ardından aynı gün dünya şampiyonunu belirleyecek büyük final futbolseverlerle buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi

Havai fişek değil! İran Körfez ülkesine yağdırdı
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun : AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba

MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok

En yakınındaki isimlerin sicillerinde yok yok! Hepsi de yönetici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in şoföründen şok iddialar: Hesabımı milyonluk para transferlerinde kullandılar

Haluk Levent'in şoföründen itiraf gibi ifade: 210 milyon TL transfer!
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon

6 yıllık sır çözülüyor mu? Gülistan için 100 kişilik dev ekip sahada
Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 18, diğeri 19 yaşındaydı... İnşaatta halat faciası
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...