Dünya Kupası’nda 3.’lük maçı var mı, 2026 Dünya Kupası’nda 3.’lük 4.’lük maçı var mı yok mu?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, yeni formatıyla futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Turnuvanın genişleyen yapısıyla birlikte "2026 Dünya Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük maçı oynanacak mı?" sorusu da sıkça araştırılıyor. İşte FIFA'nın organizasyon takviminde üçüncülük maçına ilişkin alınan karar ve konuya dair tüm ayrıntılar.

DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ederken futbolseverlerin merak ettiği konulardan biri de üçüncülük mücadelesi oldu. "Dünya Kupası'nda 3.'lük maçı var mı?", "2026 Dünya Kupası'nda 3.'lük ve 4.'lük maçı oynanacak mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte FIFA'nın turnuva formatında üçüncülük karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar.

DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK MAÇI VAR MI?

Evet, FIFA Dünya Kupası'nda geleneksel olarak üçüncülük maçı oynanıyor. Turnuvada yarı finalde elenen iki takım, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayabilmek için karşı karşıya geliyor. Bu mücadele, bronz madalya niteliği taşıyan prestijli bir karşılaşma olarak kabul ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK VE 4.'LÜK MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da üçüncülük maçı organizasyon takviminde yer alıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finali kaybeden iki ekip, üçüncülük için sahaya çıkacak. Böylece turnuvanın üçüncü ve dördüncü sıradaki takımları bu karşılaşmanın ardından belli olacak.

2026 DÜNYA KUPASI 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşması 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. Yarı finalde elenen iki takımın mücadele edeceği maç, final öncesinde futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma sunacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDEN ÖNCE OYNANIYOR

FIFA'nın uzun yıllardır uyguladığı takvime göre üçüncülük maçı, Dünya Kupası finalinden hemen önce gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nda da 19 Temmuz Pazar günü önce üçüncülük mücadelesi oynanacak, ardından aynı gün dünya şampiyonunu belirleyecek büyük final futbolseverlerle buluşacak.