Dünya Kupası ne zaman başlıyor, Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

"2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?" sorusu, futbol dünyasının en büyük organizasyonu yaklaşırken arama motorlarında en üst sıralara tırmandı. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor, Dünya Kupası maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Dünya futbolunun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan turnuva, toplamda 39 gün sürecek ve futbol tarihinin en geniş kapsamlı organizasyonu olacak. Grup maçlarının 27 Haziran'a kadar süreceği turnuvada, heyecan dolu eleme turlarının ardından büyük final 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

2026 yılındaki dev organizasyon, tek bir ülke yerine Kuzey Amerika kıtasındaki üç komşu ülkenin ortaklığında gerçekleştirilecek. Maçlara Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak. Turnuva boyunca maçlar bu üç ülkedeki toplam 16 farklı şehirde kurulacak dev arenalarda oynanacak.

Ev Sahibi Şehirler Listesi:

ABD : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Meksika : Mexico City, Guadalajara, Monterrey.

Kanada : Toronto, Vancouver.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI HANGİ STADYUMLARDA?

Turnuvanın perdesi, 11 Haziran'da Meksika'nın efsanevi stadyumu Azteca (Mexico City)'da oynanacak açılış maçıyla açılacak. Futbolun kalbinin atacağı bu tarihi mekan, daha önce iki kez Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.

Dünya şampiyonunun belli olacağı görkemli final müsabakası ise 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu'nda (FIFA adıyla New York New Jersey Stadium) gerçekleştirilecek. Yaklaşık 82.500 kapasiteli bu modern stadyum, dünyanın en çok izlenen spor etkinliğine ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

48 TAKIMLI YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası, katılımcı sayısının 32'den 48 takıma çıkarıldığı ilk turnuva olma özelliğini taşıyor. Bu yeni formatla birlikte maç sayısı da 64'ten 104 maça yükseliyor. Takımlar 4'erli gruplar halinde 12 grupta mücadele edecek; gruplarını ilk iki sırada bitirenler ve en iyi 8 grup üçüncüsü, bir üst tura (Son 32 Turu) adını yazdıracak. Bu da demek oluyor ki şampiyonluğa ulaşan takım, kupa yolunda toplamda 8 maç oynamış olacak.