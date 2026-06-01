Dünya kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası maçları nereden, nasıl izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği küresel turnuvalardan biri olarak öne çıkarken, Türkiye’deki yayın planı da netleşmeye başladı. Futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konuların başında “Dünya kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu geliyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Resmî açıklamalara ve yayın planlamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Bununla birlikte dijital izleme seçenekleri de genişletilmiş durumda.

Turnuvanın yayın haklarının kamu yayıncısı TRT tarafından üstlenilmesi, milyonlarca futbolseverin maçları herhangi bir ücret ödemeden takip edebilmesine imkân tanıyor. Böylece hem televizyon ekranından hem de dijital platformlardan erişim sağlanabiliyor.

TRT 1, TABİİ VE DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN ERİŞİM

2026 Dünya Kupası yayın akışı yalnızca televizyonla sınırlı değil. TRT’nin dijital platformları da aktif şekilde devreye giriyor:

TRT 1 üzerinden canlı yayın

Tabii dijital platformu üzerinden internet yayını

TRT’nin resmi mobil uygulamaları aracılığıyla canlı maç takibi

Bu çoklu yayın yapısı sayesinde futbolseverler maçları ister evlerinde televizyon başında ister mobil cihazlardan anlık olarak izleyebilecek.

Özellikle internet üzerinden izleme alışkanlığının artması, Tabii platformunun önemini daha da artırıyor. Kullanıcılar tablet, telefon ve bilgisayar üzerinden kesintisiz yayın erişimi sağlayabiliyor.

TÜRKİYE’NİN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı’nın grup aşaması fikstürü netleşmiş durumda. Türkiye’nin maç takvimi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Türkiye’nin grup maç programı şu şekilde:

14 Haziran 2026 – 07.00

Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026 – 06.00

Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026 – 05.00

Türkiye - ABD

Sabah erken saatlerde oynanacak bu karşılaşmalar, Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.