Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlandığını güncel frekans bilgilerini araştırıyor. Turnuvada kritik grup karşılaşmaları ekranlara gelirken, yayın akışı ve uydu ayarları da büyük önem taşıyor. Peki, Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası maçları, yayın haklarını elinde bulunduran resmi yayıncı kuruluşlar aracılığıyla izleyiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye’de turnuva kapsamındaki karşılaşmalar genellikle kamu yayıncısı olan TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmaktadır. Bu kapsamda futbolseverler, grup aşamasından final karşılaşmasına kadar birçok maçı televizyon üzerinden canlı takip edebilmektedir.

ALMANYA CURAÇAO MAÇI HANGİ KANALDA?

F Grubu kapsamında yer alan karşılaşmada Almanya ile Curaçao karşı karşıya gelecektir. Houston Stadyumu’nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 20.00’de başlayacaktır. Turnuva takvimi içerisinde bu karşılaşma, günün erken maç programında yer almaktadır.

HOLLANDA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Günün ikinci önemli karşılaşmasında Hollanda ile Japonya Dallas Stadyumu’nda karşılaşacaktır. F Grubu mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak olup, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilecek kritik bir maç olarak programda yer almaktadır.

GÜNCEL TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Dünya Kupası maçlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için TRT1’in güncel frekans bilgileri büyük önem taşımaktadır. Türksat 4A üzerinden yapılan yayınlar sayesinde TRT1 kanalı Türkiye genelinde şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKSAT 4A UYDU AYARLARI

TRT1 yayınlarını uydu alıcısı üzerinden kesintisiz izlemek için gerekli teknik parametreler şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu ayarlar, uydu alıcısına manuel olarak girildiğinde TRT1 yayınına erişim sağlanabilmektedir. Yayın kalitesinin stabil olması için frekans bilgilerinin doğru şekilde girilmesi ve anten ayarlarının Türksat 4A uyumlu olması gerekmektedir.