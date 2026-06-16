DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI: Belçika Mısır, Arabistan Uruguay, İran Yeni Zelanda maçları kaç kaç bitti?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16 Haziran Salı günü futbolseverler birbirinden önemli karşılaşmaları takip etti. Gün boyunca oynanan üç mücadelede de kazanan çıkmazken, sahaya yansıyan mücadele gücü ve alınan sonuçlar turnuvanın ilk haftasına damga vurdu. Suudi Arabistan, Uruguay, İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'ın sahne aldığı karşılaşmaların ardından gözler günün son mücadelesi olan Fransa - Senegal karşılaşmasına çevrildi. Peki, Belçika Mısır, Arabistan Uruguay, İran Yeni Zelanda maçları kaç kaç bitti? Detaylar...

BELÇİKA MISIR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dünya Kupası G Grubu 1. hafta mücadelesinde Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma boyunca iki ekip de oyunun farklı bölümlerinde üstünlük kurmaya çalışırken, mücadele dengeli bir görüntü sergiledi. Alınan beraberlik sonucunda her iki takım da grup aşamasına birer puanla başlamış oldu.

Belçika ile Mısır arasında oynanan karşılaşma, günün en yakından takip edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıktı. Özellikle G Grubu'ndaki puan dengesi açısından kritik öneme sahip olan karşılaşmanın ardından takımlar ilk hafta sonunda hanesine birer puan yazdırdı.

ARABİSTAN URUGUAY KAÇ KAÇ BİTTİ?

Günün ilk karşılaşmasında Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi. Dünya Kupası grup aşamasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından iki ekip de turnuvadaki ilk puanlarını alırken, grup sıralamasında dengeli bir tablo oluştu. Mücadele boyunca iki takım da skor üstünlüğünü elde etmeye çalışsa da karşılaşmada kazanan taraf çıkmadı.

Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki 1-1'lik sonuç, günün açılış maçında futbolseverlerin dikkatini çeken skorlar arasında yer aldı.

İRAN YENİ ZELANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

16 Haziran Dünya Kupası programında günün ikinci karşılaşmasında İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma, gün içerisinde oynanan maçlar arasında en fazla golün atıldığı mücadele olarak kayıtlara geçti. Her iki ekip de rakip fileleri ikişer kez havalandırırken, 90 dakika sonunda puanlar paylaşıldı.

İran ile Yeni Zelanda'nın 2-2 berabere kaldığı mücadele, grup aşamasındaki rekabetin ne kadar dengeli geçtiğini gösteren sonuçlardan biri oldu. Bu skorla birlikte iki takım da ilk hafta sonunda puan hanesine birer puan ekledi.

DÜNYA KUPASI BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR

Günün en dikkat çeken mücadelesinde Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Turnuvanın önemli karşılaşmaları arasında gösterilen mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

16 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SONUÇLARI

Suudi Arabistan 1-1 Uruguay

İran 2-2 Yeni Zelanda

Belçika 1-1 Mısır