Dünya Kupası D grubu puan durumu: Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda kaç puan aldı, elendi mi?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda grup aşaması üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Son karşılaşmaların ardından gruptaki puan tablosu kesinleşirken, son 32 turuna yükselen ekipler ile turnuvaya veda eden takımlar da belli oldu. Peki, Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda kaç puan aldı, elendi mi? Detaylar...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadelesini tamamladı. Türkiye, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci maçında ise Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

İkinci hafta sonunda alınan Paraguay mağlubiyetiyle birlikte ay-yıldızlı ekip, matematiksel olarak son 32 turuna yükselme şansını kaybetti. Böylece Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu grup aşamasında sona erdi.

Grubun üçüncü ve son karşılaşmasında ABD ile karşılaşan Milli Takım, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Ancak bu galibiyet, ilk iki haftadaki puan kayıplarını telafi etmeye yetmedi. Grup aşamasını 3 puanla tamamlayan Türkiye, D Grubu'nu son sırada bitirerek turnuvaya grup etabında veda etti.

DÜNYA KUPASI D GRUBU PUAN DURUMU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçlarının ardından oluşan puan tablosu şu şekilde sıralandı:

ABD – 6 puan (+4 averaj)

Avustralya – 4 puan (0 averaj)

Paraguay – 4 puan (-2 averaj)

Türkiye – 3 puan (-2 averaj)

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından ABD, 6 puan ve +4 averajla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Avustralya ise Paraguay ile aynı puanda bulunmasına rağmen averaj üstünlüğü sayesinde grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıkma hakkı elde etti.

Paraguay, 4 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise son haftadaki galibiyetine rağmen 3 puanla grubun son sırasında kaldı.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ PUAN ALDI?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Milli takımın grup maçlarında aldığı sonuçlar şöyle gerçekleşti:

Avustralya 2-0 Türkiye

Paraguay 1-0 Türkiye

Türkiye 3-2 ABD

Bu sonuçların ardından A Milli Futbol Takımı grup aşamasını 3 puanla tamamladı. Son maçta alınan ABD galibiyeti puan hanesine üç puan kazandırsa da ilk iki haftada yaşanan mağlubiyetler nedeniyle Türkiye gruptan çıkamadı.

Grup sıralamasının kesinleşmesiyle birlikte ABD lider, Avustralya ise ikinci sıradan son 32 turuna yükseldi. Türkiye ise 3 puanla turnuvaya grup aşamasında veda eden ekipler arasında yer aldı.