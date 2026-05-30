Dünya Kupası altın mı, gerçek altın mı, Dünya Kupası iade ediliyor mu?

DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI? ŞAMPİYON TAKIM KUPAYI İADE EDİYOR MU?

FIFA Dünya Kupası, futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. Her dört yılda bir düzenlenen turnuvanın ardından şampiyon takımın kaldırdığı ikonik kupa, değeri ve yapısıyla da merak konusu oluyor. Futbolseverler, "Dünya Kupası gerçek altın mı?" ve "Şampiyon olan ülke kupayı kalıcı olarak alabiliyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor.

DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTINDAN MI YAPILIYOR?

FIFA Dünya Kupası kupası, gerçek altından üretiliyor. 1974 yılından bu yana kullanılan mevcut kupa, 18 ayar altından yapılmış olup yaklaşık 6,1 kilogram ağırlığında. Kupanın taban kısmında ise yarı değerli bir taş olan malakit bulunuyor.

Dünya üzerinde en çok tanınan spor ödüllerinden biri olan kupa, iki insan figürünün dünyayı yukarı kaldırdığı tasarımıyla dikkat çekiyor.

DÜNYA KUPASI TAMAMEN ALTIN MI?

Kupa büyük ölçüde 18 ayar altından üretilmiş olsa da tamamen saf altından yapılmıyor. Uzmanlara göre kupanın tamamen saf altından üretilmesi durumunda hem ağırlığı hem de dayanıklılığı açısından kullanımında çeşitli sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle FIFA, kupanın üretiminde 18 ayar altın tercih ediyor.

ŞAMPİYON TAKIM DÜNYA KUPASI'NI İADE EDİYOR MU?

Evet, Dünya Kupası'nı kazanan ülke orijinal kupayı kalıcı olarak elinde tutamıyor. Şampiyon takım, kupa seremonisi ve belirli resmi etkinliklerin ardından orijinal kupayı FIFA'ya geri teslim ediyor.

FIFA, güvenlik ve koruma amacıyla orijinal kupanın mülkiyetini elinde bulunduruyor.

ŞAMPİYONLARA HANGİ KUPA VERİLİYOR?

Turnuvayı kazanan ülkeye, orijinal Dünya Kupası'nın birebir görünümüne sahip altın kaplama bir replika kupa veriliyor. Böylece şampiyon takım kupayı ülkesinde sergileyebiliyor ancak asıl FIFA Dünya Kupası organizasyonun koruması altında kalmaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Dünya Kupası yalnızca üretiminde kullanılan altın nedeniyle değil, taşıdığı tarihi ve sembolik anlam nedeniyle de büyük değer taşıyor. Futbolda ulaşılabilecek en büyük başarıyı temsil eden kupa, milyonlarca sporcunun ve taraftarın hayalini süslüyor. Bu nedenle Dünya Kupası, spor dünyasının en prestijli ve en çok tanınan ödülleri arasında gösteriliyor.