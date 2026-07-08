DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Çeyrek finale kalan takımlar kimler?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final aşamasıyla devam ediyor. Tarihte ilk kez 48 takımla gerçekleştirilen turnuvada grup maçları ve son 16 turunun tamamlanmasının ardından kupaya uzanma hedefiyle yoluna devam eden sekiz takım belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı da netleşirken, şampiyonluk yarışında kritik viraja girildi. Peki, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Çeyrek finale kalan takımlar kimler? Detaylar...

DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar, son 16 turunda rakiplerini eleyerek kupaya bir adım daha yaklaştı. Futbol tarihinin en prestijli organizasyonunda artık hata yapma lüksü bulunmuyor. Bu turu geçen ekipler yarı finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Turnuvanın çeyrek finalinde futbolseverleri birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor. Avrupa'nın güçlü temsilcileri ile son yılların yükselen ekipleri arasında oynanacak karşılaşmalar, dünya futbolunun en üst seviyedeki rekabetine sahne olacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fransa - Fas

İspanya - Belçika

Norveç - İngiltere

Arjantin - İsviçre

Fransa ile Fas arasında oynanacak mücadele, son yıllarda uluslararası turnuvalarda dikkat çeken iki ekibi karşı karşıya getirecek. İspanya ile Belçika eşleşmesi ise teknik kapasitesi yüksek iki Avrupa devinin mücadelesi olarak öne çıkıyor.

Norveç ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşma, fiziksel mücadele gücü ve hücum organizasyonları açısından turnuvanın en dikkat çekici maçlarından biri olmaya aday gösteriliyor. Arjantin ile İsviçre eşleşmesinde ise Güney Amerika temsilcisi, disiplinli oyun yapısıyla bilinen rakibi karşısında yarı final bileti arayacak.

Çeyrek finale kalan sekiz takım, şimdiye kadar sergiledikleri performansla kupanın en güçlü adayları arasında yer alırken, bu tur sonunda dört takım Dünya Kupası yarı finaline yükselme başarısı gösterecek.

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Milyonlarca futbolseverin yakından takip edeceği çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye'deki futbolseverler mücadeleleri gece saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

Karşılaşma takvimi şu şekilde açıklandı:

9 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.00'te Boston Stadium'da Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek.

10 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 22.00'de Los Angeles Stadium, İspanya ile Belçika mücadelesine ev sahipliği yapacak.

12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da Miami Stadium'da Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşacak.

Aynı gün saat 04.00'te ise Kansas City Stadium'da Arjantin ile İsviçre yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Turnuvanın ilerleyen aşamalarına doğrudan etki edecek bu karşılaşmalar, Dünya Kupası'nın en kritik mücadeleleri arasında gösteriliyor. Çeyrek final etabını geçen dört takım yarı finale yükselirken, kaybeden ekipler ise turnuvaya veda edecek.