Dün akşam MasterChef'te kim elendi, MasterChef en son kim elendi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar akşamı heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından bir yarışmacı daha MasterChef mutfağına veda etti. Elemenin ardından yarışmacıların yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
Dün akşam Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı Şükran. MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim Şükran oldu. Yarışma boyunca diğer yarışmacılarla zaman zaman sorun yaşayan Şükran'ın vedasının ardından Tolğa'nın sözleri öne çıktı. Elemenin ardından yarışmada kalan 11 isim, bu akşam haftanın kaptanı olmak için mücadele ediyor.
DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
22 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacıların hazırladığı tabakları değerlendiren şefler, son kararlarını verdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef'e veda eden isim Şükran oldu.
MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de en son elenen yarışmacı Şükran oldu. Yarışmanın önceki bölümlerinde diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Şükran, 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda etti.
SOMER ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Haftanın yeni bölümü Somer Sivrioğlu'nun sözleriyle açıldı. Somer Şef, yarışmanın geldiği noktaya dikkat çekerek "Artık kahramanlık yapma yeri değil" ifadesini kullandı. Bu sözler, yarışmanın ilerleyen aşamalarında hata payının giderek azaldığının bir işareti olarak yorumlandı.
TOLĞA'DAN ŞÜKRAN AÇIKLAMASI
Şükran'ın elenmesinin ardından en dikkat çeken açıklama Tolğa'dan geldi. Şükran ile daha önce yaşadığı gerginlikleri hatırlatan Tolğa, şu ifadeleri kullandı:
"2 tane Mersinli değil, 5 tane Mersinli olabilir ama sonuçta 1 kişi şampiyon olacak. Gidenlere yas tutmuyorum. Kendisi de beni bir canavar gibi göstermeye çalışmıştı. O yüzden kendisine çok kırgınım."
Elemenin ardından Nilay da Şükran'ın vedasına ilişkin yorumda bulundu.
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK YARIŞI BAŞLADI
Şükran'ın vedasıyla birlikte MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayısı 11'e düştü. Kalan yarışmacılar, bu akşam ekrana gelen bölümde haftanın kaptanı olmak için mücadele ediyor. Kaptanlık oyununu kazanan isimler takımlarını kurarak haftanın ilk takım oyununa hazırlanacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri akşam saatlerinde izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.
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