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Dün akşam Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı Şükran. MasterChef Türkiye'de 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim Şükran oldu. Yarışma boyunca diğer yarışmacılarla zaman zaman sorun yaşayan Şükran'ın vedasının ardından Tolğa'nın sözleri öne çıktı. Elemenin ardından yarışmada kalan 11 isim, bu akşam haftanın kaptanı olmak için mücadele ediyor.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

22 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacıların hazırladığı tabakları değerlendiren şefler, son kararlarını verdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef'e veda eden isim Şükran oldu.

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de en son elenen yarışmacı Şükran oldu. Yarışmanın önceki bölümlerinde diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Şükran, 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde yarışmaya veda etti.