Dubai-Tel Aviv uçak olayı nedir, kaçırıldı mı, ne açıklama yapıldı? SON DAKİKA!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai yolcu uçağında yaşanan acil durum sonrası gözler uçağın akıbetine çevrildi. Uçağın rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yönelmesi ve uçuş sırasında acil durum kodlarının devreye girmesi kısa sürede “Uçak kaçırıldı mı?” iddialarını beraberinde getirdi. İsrailli güvenlik kaynakları ise uçağın kaçırıldığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

DUBAİ-TEL AVİV UÇAK OLAYI NEDİR?

Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında kaçırılma acil kodu aktive edildi. Uçak Suudi Arabistan'a yönlendirilirken, İsrail basını savaş uçaklarının havalandığını ve uçakta 180 İsrailli yolcunun bulunduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Sözcüsü "Olay uçak kaçırma değil, pilotların kavga ettiği belirtiliyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan yaşanan krizin ardından uçağın Suudi Arabistan'a indiği aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Acil durum sinyallerinin ardından uçağın irtifa kaybettiği ve rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yöneldiği bildirildi.

İlk haberlerde uçakta 150'den fazla İsrailli yolcunun bulunduğu belirtilirken, İsrail basını yolcu sayısının 180 olduğunu duyurdu.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Uçaktan gelen alarm üzerine bölgede güvenlik prosedürleri devreye sokuldu. İlk bilgilere göre iki savaş uçağı havalandırıldı. İsrail basını da olayın ardından birden fazla savaş uçağının havalandığını aktardı.

Yetkililer, ilk aşamada uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve uçakla iletişim kurulamadığını bildirdi.

NETANYAHU VE KATZ ACİL TOPLANTI YAPTI

Uçakta yaşanan gelişmeler İsrail yönetimini de alarma geçirdi. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın olay üzerine acil güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uçaktan kaçırılma durumlarında kullanılan 7500 kodunun gönderilmesi, olayın ilk dakikalarında olası bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirilmesine neden oldu.

BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ: UÇAK KAÇIRMA DEĞİL

Olayın ardından uçağın gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığı merak konusu olurken İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'nden yeni bir açıklama geldi. Sözcü, "Olay uçak kaçırma değil, pilotların kavga ettiği belirtiliyor." açıklamasında bulundu.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Öte yandan havada yaşanan krizin ardından yolcu uçağının Suudi Arabistan'a indiği aktarıldı.

İLK BİLGİLERDE KAÇIRILMA ŞÜPHESİ VARDI

Olayın ilk dakikalarında konuşan bir güvenlik kaynağı da uçağın kaçırıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını, pilotun acil durum sinyali verdiğini aktarmıştı.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'nün son açıklamasıyla birlikte kaçırılma ihtimali geri plana düşerken, uçakta pilotlar arasında yaşandığı belirtilen kavganın ayrıntıları ve acil durum kodlarının neden kullanıldığına ilişkin açıklamalar bekleniyor.

7500 KODU NEDİR?

7500 kodu, uluslararası havacılıkta uçağa yönelik yasa dışı müdahale veya kaçırılma durumunu bildirmek amacıyla kullanılıyor. Kodun gönderilmesiyle hava trafik kontrol ve güvenlik birimlerinde özel acil durum prosedürleri devreye giriyor.

Uçağın ilk olarak gönderdiği belirtilen 7700 kodu ise genel acil durumları bildirmek için kullanılıyor.