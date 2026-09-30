Dubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? SON DAKİKA! Dubai'deki İsrail uçağını kim, nereye kaçırdı?

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Dubai'den Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na hareket eden Flydubai uçağında uçuş sırasında art arda acil durum kodları gönderildi. Önce 7700, ardından uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunun gönderilmesi üzerine olayla ilgili alarma geçildi. İlk aşamada uçak kaçırılma şüphesi gündeme gelirken, İsrail Başbakanlığı Sözcüsü daha sonra olayın uçak kaçırma olmadığını ve pilotların kavga ettiğinin belirtildiğini açıkladı. Peki, Dubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? Dubai'deki İsrail uçağını kim, nereye kaçırdı?

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞI KAÇIRILDI MI?

Dubai'den Tel Aviv'e doğru hareket eden Flydubai uçağında uçuş sırasında olağanüstü gelişmeler yaşandı. Uçaktan ilk olarak genel acil durumlarda kullanılan 7700 kodunun, ardından ise uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunun gönderildiği bildirildi.

7500 kodunun gönderilmesi nedeniyle ilk anda uçak kaçırılma şüphesiyle alarma geçildi. Uçağın irtifa kaybettiği ve rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yöneldiği bildirildi.

Olayın ilerleyen aşamasında ise İsrail Başbakanlığı Sözcüsü açıklama yaptı. Sözcü, olayın uçak kaçırma olmadığını ve pilotların kavga ettiğinin belirtildiğini açıkladı.

Böylece ilk aşamada gündeme gelen uçak kaçırılma şüphesinin ardından, olayın uçak kaçırma olmadığı yönünde açıklama geldi.

DUBAİ'DEKİ İSRAİL UÇAĞINI KİM KAÇIRDI?

Uçağın kaçırıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı bildirildi. Olayın ilk dakikalarında uçaktan 7500 kodunun gönderilmesi, uçak kaçırılma ihtimalinin gündeme gelmesine neden oldu.

İlk bilgilerde bir güvenlik kaynağının da uçağın kaçırıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını, pilotun acil durum sinyali verdiğini aktardığı belirtildi.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü ise daha sonra olayın uçak kaçırma olmadığını ve pilotların kavga ettiğinin belirtildiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından uçakta yaşanan durumun uçak kaçırma olmadığı yönündeki bilgi öne çıktı.

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞI NEREYE KAÇIRILDI?

Dubai'den Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gitmekte olan uçak, yaşanan gelişmelerin ardından rotasını değiştirdi. Uçağın irtifa kaybettiği ve Suudi Arabistan'a yöneldiği bildirildi.

İlk aşamada uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediği ve uçakla iletişim kurulamadığı bildirildi. Daha sonra uçağın Suudi Arabistan'a indiği aktarıldı.

Ancak İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasına göre olay uçak kaçırma olarak değerlendirilmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Acil durum sinyallerinin ardından Flydubai uçağının rotasını değiştirdiği ve Suudi Arabistan'a yöneldiği bildirildi.

Uçağın irtifa kaybettiği aktarılırken, ilk haberlerde uçakta 150'den fazla İsrailli yolcunun bulunduğu belirtildi. İsrail basını ise yolcu sayısının 180 olduğunu duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından uçağın Suudi Arabistan'a indiği aktarıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Uçaktan gelen alarmın ardından bölgede güvenlik prosedürleri devreye sokuldu. İlk bilgilere göre iki savaş uçağının havalandırıldığı bildirildi.

İsrail basını da olayın ardından birden fazla savaş uçağının havalandığını aktardı.

Yetkililer, ilk aşamada uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve uçakla iletişim kurulamadığını bildirdi.

NETANYAHU VE KATZ ACİL TOPLANTI YAPTI

Uçakta yaşanan gelişmeler İsrail yönetiminde de alarma neden oldu. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın olay üzerine acil güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Uçaktan uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunun gönderilmesi, olayın ilk dakikalarında olası bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirilmesine neden oldu.

BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ: UÇAK KAÇIRMA DEĞİL

Uçağın gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığı merak edilirken İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'nden açıklama geldi.

Sözcü, "Olay uçak kaçırma değil, pilotların kavga ettiği belirtiliyor." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamayla birlikte olayın ilk aşamasında gündeme gelen uçak kaçırılma şüphesi geri plana düştü.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Uçuş sırasında yaşanan gelişmelerin ardından Dubai'den Tel Aviv'e gitmekte olan yolcu uçağının Suudi Arabistan'a indiği aktarıldı.

Uçağın önce acil durum sinyalleri gönderdiği, ardından irtifa kaybederek rotasını değiştirdiği ve Suudi Arabistan'a yöneldiği bildirildi.

İLK BİLGİLERDE KAÇIRILMA ŞÜPHESİ VARDI

Olayın ilk dakikalarında uçaktan önce 7700, ardından 7500 kodunun gönderildiği bildirildi. 7500 kodunun uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılması nedeniyle ilk anda kaçırılma şüphesi oluştu.

Bununla birlikte bir güvenlik kaynağı, uçağın kaçırıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığını ve pilotun acil durum sinyali verdiğini aktardı.

Daha sonra İsrail Başbakanlığı Sözcüsü, olayın uçak kaçırma olmadığını ve pilotların kavga ettiğinin belirtildiğini açıkladı.