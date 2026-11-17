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Dubai Basket - Anadolu Efes maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Euroleague kapsamında oynanacak karşılaşmaya Dubai'deki Coca-Cola Arena ev sahipliği yapacak. Dubai Basket - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Dubai Basket - Anadolu Efes maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Dubai Basket - Anadolu Efes maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI S SPORT 2 CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ve Disney Plus üzerinden izlenebiliyor. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı takip etmek isteyenlerin aboneliklerinin aktif olması gerekiyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport platformlarına abone olması gerekiyor.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Dubai Basket - Anadolu Efes maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Dubai Basket - Anadolu Efes maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dubai Basket ile Anadolu Efes arasındaki Euroleague karşılaşması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Coca-Cola Arena'da oynanacak.

DUBAI BASKET - ANADOLU EFES MAÇI DİJİTAL PLATFORMDAN İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, karşılaşma S Sport Plus üzerinden internet bağlantısı olan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek. S Sport 2 yayınına ise Disney Plus aboneliğiyle de ulaşmak mümkün.

ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE DEPLASMANDA

Anadolu Efes, Euroleague normal sezonundaki mücadelesini Dubai deplasmanıyla sürdürecek. Lacivert-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Euroleague'e katılan Dubai Basket ise iç sahada güçlü taraftar desteğiyle Türk temsilcisini durdurmaya çalışacak.