Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile başarılı oyuncu Callum Turner, son dönemde hem özel hayatları hem de evlilikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 gün önce Londra’da düzenlenen özel bir törenle dünyaevine giren çiftin, şimdi de bebek haberiyle gündeme geldiği öne sürüldü. Peki, Dua Lipa hamile mi? Dua Lipa'nın bebeği kaç aylık, cinsiyeti ne? Detaylar...

DUA LIPA HAMİLE Mİ?

Müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Dua Lipa’nın hamile olduğu iddiası magazin gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Yaklaşık 20 gün önce Callum Turner ile evlenen ünlü şarkıcının ilk bebeğini beklediği öne sürüldü.

Çifte yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Dua Lipa hamilelik sürecinin henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Aynı kaynaklar, çiftin bu mutlu haberi öncelikle yakın çevreleriyle paylaştığını ifade etti.

Evlilik haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen çift, bu kez anne-baba olacakları yönündeki iddialarla konuşuluyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bebek haberi kısa sürede uluslararası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

DUA LIPA'NIN BEBEĞİ KAÇ AYLIK, CİNSİYETİ NE?

Dua Lipa’nın hamilelik sürecine ilişkin ortaya çıkan bilgilerde, ünlü şarkıcının hamileliğinin başlangıç döneminde olduğu ifade ediliyor. Ancak bebeğin kaç aylık olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmış değil.

Aynı şekilde bebeğin cinsiyetine ilişkin de kamuoyuna yansıyan herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Çifte yakın kaynaklar yalnızca hamilelik sürecinin ilk aşamalarında olunduğunu belirtirken, bebeğin cinsiyeti veya doğum tarihi hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.

Bu nedenle şu an için Dua Lipa’nın bebeğinin kaç aylık olduğu ve cinsiyetinin ne olduğu yönündeki sorulara ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, yalnızca ünlü şarkıcının ilk çocuğunu beklediği yönündeki iddialarla sınırlı kalıyor.