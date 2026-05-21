2018 yılında İzmir’de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümü, ilk aşamada “yüksekten düşme” olarak kayıtlara geçmişti. Ancak yıllar sonra dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte soruşturma süreci farklı bir boyuta taşındı. Peki, Dorukhan Büyükışık cinayeti nedir? Dorukhan Büyükışık kimdir, neden öldü? Detaylar...

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK CİNAYETİ NEDİR?

İzmir’de 2018 yılında yaşanan Dorukhan Büyükışık olayı, resmi kayıtlara “yüksekten düşme” olarak geçen ancak sonraki süreçte yürütülen yeni soruşturmalarla yeniden değerlendirilen bir ölüm dosyasıdır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılan dosyada, ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları doğrultusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Soruşturma kapsamında, olayın yalnızca kaza sonucu meydana gelip gelmediği değil, aynı zamanda delillerin eksik veya hatalı değerlendirilip değerlendirilmediği de inceleme altına alınmıştır. Yetkili makamların açıklamalarına göre süreç, “faili meçhul dosyaların aydınlatılması” çerçevesinde yeniden ele alınmıştır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda faili meçhul dosyaların titizlikle incelendiği belirtilmiştir.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK KİMDİR?

Dorukhan Büyükışık, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğludur. 2018 yılında İzmir’de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştur. Olayın ardından hazırlanan ilk resmi kayıtlarda ölüm nedeni “yüksekten düşme” olarak değerlendirilmiştir.

Dosya kapsamında yer alan bilgilere göre, olayın gerçekleştiği alan ve sonrasındaki incelemeler uzun yıllar boyunca tartışma konusu olmuş, aile tarafından yürütülen hukuki girişimlerle soruşturma farklı boyutlara taşınmıştır. Süreç içerisinde çeşitli kamu görevlilerinin incelemeleri ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesi gibi teknik süreçler de dosya kapsamında yer almıştır.

DORUKHAN BÜYÜKIŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Dorukhan Büyükışık’ın ölüm nedeni resmi kayıtlarda ilk etapta “yüksekten düşme” olarak yer almıştır. Ancak sonraki süreçte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeniden soruşturmada, olayın oluş şekline ilişkin farklı değerlendirmeler gündeme gelmiştir.

Yapılan açıklamalara göre dosyada;

Yeni deliller,

Bilirkişi raporları,

Teknik incelemeler,

HTS kayıtları,

Daraltılmış baz verileri

gibi unsurlar yeniden analiz edilmiştir.

Soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, delillerin karartıldığına yönelik bulguların da dosyaya dahil edildiği ifade edilmiştir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir dosyanın üzeri örtülemeyecek” ifadesiyle soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilmiştir.