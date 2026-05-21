Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’deki ilk büyük transfer hedefinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü. Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen Norveçli yıldızın Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transferdeki önceliği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk büyük hedefinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN GELİYORUM” DEDİ

6-7 Haziran’daki seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, güçlü bir kadro kurmak için transfer operasyonuna başladı. Efsane başkan daha önce yaptığı açıklamada iki santrfor transfer edeceklerini söylemişti.

İLK HEDEF SÖRLOTH

Yıldırım’ın transfer listesinin ilk sırasında Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un yer aldığı belirtildi. Tecrübeli başkanın Norveçli yıldız için kurmaylarına talimat verdiği ifade edildi.

SÖRLOTH TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Haberde Atletico Madrid’den ayrılmak isteyen Alexander Sörloth’un Fenerbahçe’ye olumlu baktığı aktarıldı. 30 yaşındaki yıldızın yeniden Türkiye’de forma giymeye sıcak yaklaştığı belirtildi.

TRABZONSPOR’DA FIRTINA GİBİ ESTİ

Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla Süper Lig’e damga vurmuştu. Norveçli golcü bordo-mavili takımda 34 maçta 24 gol ve 9 asist üretmişti.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid’de de etkili performans sergileyen Sörloth 106 maçta 44 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun kariyer toplamında ise 476 maçta 175 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE’YE “İLAÇ” OLARAK GÖRÜLÜYOR

Santrfor pozisyonunda çıktığı 406 maçta 161 gol ve 42 asistlik katkı sağlayan Sörloth’un, Fenerbahçe’nin hücum hattındaki sorunları çözebileceği düşünülüyor. Aziz Yıldırım’ın ekibinin Atletico Madrid ile yoğun temas halinde olduğu öne sürüldü.

TARAFTAR ŞİMDİDEN HEYECANLANDI

Sörloth’un yeniden Süper Lig’e dönebileceği iddiası sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Transfer sürecinin seçim sonrası hız kazanması bekleniyor.

