Silahı ateş almayınca panikledi, sonra yeniden ateş açtı... O anlar kamerada

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, bir eve silahlı saldırı düzenledi. Silahının tutukluk yapması üzerine kısa süreli panik yaşayan şüpheli, ardından yeniden ateş ederek olay yerinden kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Mayıs akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, geldiği müstakil eve tabancayla ateş açmak istedi. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine kısa süreli panik yaşayan şüpheli, daha sonra tekrar ateş ederek eve 2 el daha sıktı. Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı