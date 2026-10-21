Dorgeles Nene kimdir? Slavia Prag maçında oyuna girdikten bir dakika sonra kaleciyi geçemedi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim 2026 akşamı Slavia Prag'ı ağırladı. 11. dakikada 2-0 önde olan sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra en çok konuşulan anlardan biri, 63. dakikada oyuna giren Dorgeles Nene'nin bir dakika sonra kaçırdığı pozisyon oldu.

DORGELES NENE SLAVIA PRAG MAÇINDA NE YAPTI?

Dorgeles Nene, Slavia Prag maçında 63. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi ve 64. dakikada kale önünde yakaladığı fırsatı gole çeviremedi. Lukaku'nun soldan verdiği pasa Nene bekletmeden vurdu; kaleci Markovic topa dokunarak çeldi, Slavia savunması da topu uzaklaştırdı.

Skor o sırada 2-1'di. Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada Oğuz Aydın, 11. dakikada Mason Greenwood atmıştı. Lukáš Provod 15. dakikada farkı bire indirdi, Pavel Kacor da 90. dakikada beraberliği getirdi. Ömer Üründül, 21 Ekim'de Sabah'taki köşesinde Nene'nin bu pozisyonunu maçın kırılma anı olarak yazdı.

DORGELES NENE KİMDİR?

Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de oynayan Malili kanat oyuncusu. Asıl mevkisi sol kanat ama sağ kanatta ve santrforda da görev yaptı. Mali Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de 39 maç, 11 gol ve 10 asistle tamamladı. Mayıs 2026'da Alman kulübü Stuttgart'ın oyuncuyu istediği gündeme geldi, Nene yeni sezona yine Fenerbahçe'de başladı.

DORGELES NENE KAÇ YAŞINDA?

Dorgeles Nene 23 yaşında. 23 Aralık 2002'de doğdu, iki ay sonra 24'üne girecek.

DORGELES NENE NERELİ?

Dorgeles Nene Malili. Futbola ülkesinde Guidars FC'de başladı ve oradan Avusturya'ya, Red Bull Salzburg'a gitti.

DORGELES NENE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dorgeles Nene, 2021'de Red Bull Salzburg'a katıldı. Salzburg onu önce FC Liefering'e, sonra SV Ried'e, 2022-23 sezonunda da Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı. 2023'te Salzburg'a dönen Nene, kulübün hücum oyuncuları arasına girdi. Kiralık dönemleriyle birlikte dört yıl Salzburg'un oyuncusu olarak kaldı.

DORGELES NENE FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin transferini 19 Ağustos 2025'te açıkladı. Malili oyuncu beş yıllık sözleşme imzaladı; sözleşmesi 30 Haziran 2030'da bitiyor.