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Donald Trump hangi partide, Donald Trump Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı?

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Donald Trump hangi partide, Donald Trump Cumhuriyetçi mi, Demokrat mı?
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ABD'de ara seçim heyecanı yaşanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın hangi siyasi partiye mensup olduğu ve geçmişte Demokrat Parti üyesi olup olmadığı yeniden gündeme geldi. 2016 ve 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı olarak kazanan Trump'ın siyasi geçmişi merak ediliyor.

Bugün Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen ismi olan Trump, siyasi yaşamı boyunca parti kaydını birkaç kez değiştirdi ve 2001-2009 yılları arasında Demokrat Parti'ye kayıtlı olarak yer aldı. İşte Donald Trump'ın parti geçmişine dair merak edilenler.

DONALD TRUMP HANGİ PARTİDE?

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti üyesi. ABD'de GOP olarak da bilinen Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak 2016 ve 2024 başkanlık seçimlerine katılan Trump, her iki seçimi de kazandı. 20 Ocak 2017'de ABD'nin 45. başkanı olarak göreve başlayan Trump, 20 Ocak 2025'te ise 47. başkan olarak ikinci kez Beyaz Saray'a girdi.

DONALD TRUMP DAHA ÖNCE DEMOKRAT MIYDI?

Evet, Donald Trump geçmişte Demokrat Parti üyesiydi. New York seçmen kayıtlarına göre Trump, Ağustos 2001 ile Eylül 2009 arasında Demokrat Parti'ye kayıtlıydı. Ancak Trump, Demokrat Parti adına hiçbir başkanlık seçimine katılmadı.

DONALD TRUMP HANGİ YILLARDA HANGİ PARTİDEYDİ?

Donald Trump'ın seçmen kayıtlarına yansıyan parti geçmişi şöyle:

1987-1999: Cumhuriyetçi Parti

1999-2001: New York Bağımsızlık Partisi

2001-2009: Demokrat Parti

2009-2011: Cumhuriyetçi Parti

2011-2012: Bağımsız seçmen

2012'den itibaren: Cumhuriyetçi Parti

Trump, 1999-2001 döneminde Reform Partisi üzerinden başkanlık adaylığı ihtimalini de değerlendirdi.

TRUMP DEMOKRATLARA BAĞIŞ YAPTI MI?

Donald Trump, iş insanı olduğu dönemde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilere bağışta bulundu. Bağış yaptığı isimler arasında Hillary Clinton ve Kamala Harris de yer aldı. Seçim finansmanı kayıtlarına göre Trump, 2011 ve 2013 yıllarında Kamala Harris'in California Başsavcılığı kampanyasına toplam 6 bin dolar bağış yaptı.

DONALD TRUMP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Donald John Trump, 14 Haziran 1946'da New York'ta doğdu. 80 yaşındaki Trump, 1968 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nin Wharton School bölümünden mezun oldu. Ailesinin gayrimenkul şirketinde çalışmaya başlayan Trump, ilerleyen yıllarda Trump Organization çatısı altında emlak ve otelcilik alanlarında faaliyet gösterdi. 2004-2015 yılları arasında yayınlanan The Apprentice programıyla da tanınan Trump, 2015 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığını açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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